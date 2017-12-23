Galatasaray Odeabank - Sakarya BŞB Basketbol: 75-77

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12\'nci hafta maçında Sakarya BŞB Basketbol, deplasmanda Galatasaray Odeabank\'ı 77-75 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Galatasaray ilk periyodu 25-22, ilk yarıyı ise 47-38 önde kapattı.

3\'üncü periyot karşılık basketlerle geçilirken, final bölümüne 64-56\'lık Galatasaray Odeabank üstünlüğü ile girildi. Mücadelenin son periyodunda hücum performansı düşen sarı-kırmızılı takım, savunmadaki sertliğini de kaybedince Sakarya BŞB Basketbol 21-11\'lik çeyrek skoruyla sahadan 77-75\'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank 7\'nci mağlubiyetini alırken, Sakarya BŞB Basketbol 7\'nci galibiyetini tattı.