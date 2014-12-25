Galatasaray Ocak ayını boş geçecek

Teklif gelen yıldız oyuncularını bu sezon elinden çıkarmama kararı alan Galatasaray, mali açıdan daha büyük bir sıkıntıya girmemek için de ara transfer döneminde kadroya yeni bir oyuncu dahil etmeyecek.

Galatasaray’ın 2016’da UEFA Finansal Fair-Play kapsamında kötü bir sürprizle karşılaşmaması adına yönetim harekete geçti ve ayağını yorganına göre uzatma kararı aldı. UEFA Kriterleri’ni göz önüne alan yönetimin görüşü ara transferi boş geçmek...

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, geçen yıl Ocak ayında 9 oyuncu transferi yaparak mali açıdan büyük yara alan sarı kırmızılılarda Yarsuvat Yönetimi, bu hataya düşmek istemiyor. Yönetim, kadroya giremeyen oyuncular dışında as takım portföyünü koruyup teklif gelen yıldız futbolcularını elden çıkarmayıp oyuncu transferi de yapmayacak.

Hamzaoğlu’nun raporu bekleniyor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun gelecek hafta sunacağı raporu bekleyen G.Saray Yönetimi’nin bu görüşte olmasında 2 büyük etken bulunuyor.

1-UEFA FFP Kriteri ve 2016 tehlikesi: Sık sık konuşulan Avrupa kupalarına katılamama riskinin bulunduğu sezon 2016-2017. UEFA, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonları toplamında kulüplerin en fazla 45 milyon Euro zarar etmesine izin veriyor. G.Saray Sportif AŞ şirketi ise geçen yıl zararını 117 milyon 473 bin lira olarak açıkladı.

2- Kadroya güven: Şu anda kadro maliyeti 45 milyon Euro olan G.Saray’da yönetimin ara transfere soğuk bakmasındaki diğer etken ise geniş futbolcu portföyü. Yönetimin fikri şu:

“G.Saray’ın iskeleti 2 sene önce ligin tozunu atan ve 9 puan farkla şampiyon olan kadro. O takımdan bir tek Drogba ve Eboue yok. Ama üzerine Bruma, Olcan, Telles gibi isimler var.”

Kadro 25’e indirilecek

Galatasaray Yönetimi’nin ara transferdeki en büyük beklentisi ve hedefi kadroya giremeyen oyuncularını göndermek. Vitrindeki as futbolcularını elden çıkarmama kararı alan G.Saray Yönetimi, kadroyu 25’e düşürmek istiyor. Furkan, Umut Gündoğan, Eray İşcan, Gökhan Zan, Kaan, Endoğan gibi kadroya giremeyen oyuncuları ile birlikte kadro dışı olan Engin, Eboue ve Yiğit başka kulüplere vererek sayıyı düşürme çabasında.