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Spor

Galatasaray OB, Bayern Münih’e evinde mağlup

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı maçta etkili başladığı oyununu sürdüremedi

12 Ekim 2017 11:29

ULEB Avrupa Kupası B Grubu’ndaki ilk hafta maçında Galatasaray Odeabank, konuk ettiği Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank, Renfroe ve Göksenin Köksal’ın hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodun yarısını 14-12 önde geçirdi. Kalan bölümde savunmada etkisiz kalan sarı-kırmızılı ekip; Bayern Münih’te Macvan, Lucic ve Zirbes’in kaydettiği sayılara engel olamayarak ilk çeyreği 23-17 geride tamamladı.

İkinci periyota da etkili başlayan Alman temsilcisi Lucic Cunningham ve Hobbs’un etkili oyunuyla 13. dakikada farkı çift haneli rakamlara çıkardı. Göksenin Köksal’ın hücumlarıyla farkı azaltmaya çalışan Galatasaray istediğini alamadı ve maçın ilk yarısı 50-34 ile tamamlandı.

Karşilaşmanın ikinci yarısında da Bayern Münih etkili oyununu sürdürdü ve 28. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 46-62. Maçın son anlarında Galatasaray Odeabank, Hopson ve Renfroe ile farkı eritmeye çalışsa da Münih ekibi üstün oyununu sürdürdü ve karşılaşmadan 86-69 galip ayrıldı.

''Beklemediğimiz kadar kötü oynadık''

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter Alman ekibinin gücünü vurgulayarak, ‘’Beklemediğimiz derecede kötü oynadık. Rakibimiz kolay takım değildi. Takımları çok iyi isimlerden oluşuyor. Üçüncü periyotta fena oynamadık ama çok fazla top kaybı yaparak oyun disiplinimizi kaybettik. Bazı pozisyonlarda tamamen maçın kötü oynanmasından dolayı doğan moral bozukluğundan ötürü hatalar yaptık. Anremanlarda bu hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız’’ ifadesini kullandı.

Bayern Münih Başantrenörü  Aleksandar Djordjevic önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek şunları söyledi:

‘’Maçın başından itibarek ne istediğimizi biliyorduk. Taraftarın da oyunun içine girmesine izin vermedik. Hücumda ve savunmada iyi olan taraf bizdik. İyi koştuk ve boşlukları iyi değerlendirdik. Çok uzun bir lig olacak. Deplasmanda kazandığımız her galibiyet önemli. Galatasary Odeabank’a karşı kazanmak bizim için çok değerli.’’

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