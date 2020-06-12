Galatasaray, Norveçli Omar Elabdellaoui ile prensipte anlaştı

Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan sarı kırmızılılarda, Mariano da sezon sonunda ülkesi Brezilya'ya dönecek.



Galatasaray, 2 futbolcudan boşalan sağ bek mevkini Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile doldourmayı planlıyor.

Fenerbahçe de istiyor

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. Premier Lig'den beklediği teklifi alamayan Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

Bonservis ücreti ödenmeyecek

Temmuz ayında serbest kalacak deneyimli sağ bek için herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek. Yunan ekibi Olympiakos ile 162 maça çıkan Omar Elabdellaoui, 11 gol atıp 14 kez de asist yaptı.