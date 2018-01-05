Galatasaray, Nigel De Jong ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 2016-2017 sezonunun başında Los Angeles Galaxy takımından transfer ettiği Nigel De Jong'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Sportif AŞ, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."