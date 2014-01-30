Galatasaray, Elazığ'ın rövanşını Olimpiyat'ta aldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. maçında karşılaştığı Sanica Boru Elazığspor'u 3-0 mağlup ederek yarı final yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Son üç maçta galibiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılı takımın gollerini Ceyhun (38'), Drogba (43') ve Sabri (85') kaydetti.

İlk 11'de Dany sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki 4. maçında Elazığspor'u ağırlayan Galatasaray'ın ilk 11'inde dikkat çeken isim Dany Nounkeu oldu.

Teknik direktör Roberto Mancini, takımdan gönderilmesi gündemde olan isimlerden Dany Nounkeu'ya Elazığspor karşısında ilk 11'de görev verdi. Takımda yabancı kontenjanını açmak için Gaziantepspor'a kiralanması beklenen Kamerunlu futbolcu, Elazığspor müsabakasında Mancini'nin tercihleri arasına girmeyi başardı.

Kaptanlık bandını Hakan Balta taktı

Teknik direktör Roberto Mancini, Galatasaray'ın birinci kaptanı Sabri Sarıoğlu'na Elazığspor maçında da kaptanlık bandını vermedi.

Sabri Sarıoğlu'na ilk 11'de yer aldığı ligdeki son Gaziantepspor maçında da kaptanlık vermeyen İtalyan teknik adam, yine ilk 11'de görevlendirmesine karşın tecrübeli oyuncuyu kaptan olarak sahaya sürmedi.

Elazığspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekibin kaptanı olarak Hakan Balta sahada yer aldı.

Tribünler boş kaldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray-Elazığspor maçına taraftarlar ilgi göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önce Türk Telekom Arena'da oynanacağı duyurulan ve dün akşam saatlerinde ise Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı resmen ilan edilen karşılaşmada tribünler boş kaldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal da karşılaşmayı locadan takip etti.