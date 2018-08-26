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Spor

Galatasaray, N'Diaye'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Badou N'Diaye'nin transferi konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

26 Ağustos 2018 00:53

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Badou N\'Diaye\'nin transferi konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcu Papa Alioune N\'Diaye\'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır\" denildi.
Galatasaray, geçen sezon başında N\'Diaye\'yi Osmanlıspor\'dan kadrosuna katmış ve daha sonra devre arasında Stoke City\'e göndermişti.

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