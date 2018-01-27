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Spor

Galatasaray, Ndiaye ile yollarını ayırıyor

Stoke City'nin cazip teklifini değerlendirmek isteyen Senegalli futbolcu, Osmanlıspor maçı öncesi sarı-kırmızılıların kampından ayrıldı

27 Ocak 2018 17:45

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye, Osmanlıspor maçı öncesi kamptan ayrıldı.

Bir süredir Premier League temsilcisi Stoke City ile transfer görüşmeleri yapan başarılı futbolcu, kafasının karışık olduğunu ifade ederek teknik ekiple gece toplantı yaptı. Teknik ekibin izniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Ndiaye, eski takımı Osmanlıspor ile oynanacak mücadelede forma giymeyecek.

Ndiaye için Stoke City'nin Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz ile Türk Telekom Stadı'nda görüşen Senegalli futbolcu, İngiltere'den gelen cazip teklifi değerlendirmek istediğini söyledi.

Ndiaye'nin sözleşmesinde 18 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, Ndiaye için Stoke City temsilcileriyle masaya oturup transferi netleştirecek.

Bu sezon başında 7.5 milyon euro karşılığında Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye, 17 maçta 1 gol 3 asiste imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ndiaye'nin yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro olarak belirlenmişti.

 

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NdiayeGalatasarayTeklifStoke City

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