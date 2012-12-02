Galatasaray namağlup yoluna devam etti

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan derbi maçında Galatasaray Medical Park, son şampiyon Beşiktaş’ı 64-60 yendi ve namağlup unvanını korudu.

Beko Basketbol Ligi’nin sekizinci haftasında iki ezeli rakip Galatasaray Medical Park ile Beşiktaş, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 64-60 galip ayrılırken ligdeki sekizinci galibiyetini alarak namağlup unvanını sürdürdü.

Sarı Kırmızılı ekipte kaptan David Hawkins 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Ersin Dağlı 10 sayı ile mücadele etti. Beşiktaş da ise Jerrells 16 sayı, Damir Markota 13 sayı, Gasper Vidmar 13 sayı, 11 ribaund ile oynayan isimler oldular. Derbi maçında Beşiktaş ribaundlarda rakibine 39-35 üstünlük kurmasına karşın 17 top kaybı, 5 top çalma ile oynadı. Buna karşın ev sahibi takım 6 top kaybı, 12 top çalma istatistikleri kaydetti.

Galatasaray Medical Park maça hızlı başlarken sonradan toparlanan Beşiktaş bulduğu sayılarla farkı 1’e indirdi ve periyotta son 4 dakika 40 saniyeye Sarı Kırmızılı ekip 8-7’lik skorla önde girdi. hücumda yeniden etkisini arttıran ev sahibi takım üst üste basketlerle farkı yeniden açarken periyodu Furkan Aldemir’in son saniye smacı ile 23-12 üstün kapadı.

İkinci periyota da etkili başlayan Galatasaray Medical Park ilk beş dakikalık dilimi 31-18 üstün geçti. Sarı Kırmızılılar soyunma odasına ise 37-23 önde girdi. Maçın ikinci devresine etkili başlayan Siyah Beyazlılar buldukları basketlerle farkı 7 sayıya kadar indirdi (37-30). Periyodun ilk beş dakikası 41-35’lik skorla geçildi.

Konuk takım Christopher’ın 3 sayısı ile farkı 3 sayıya getirdi (41-38). Markota’nın da 3’lüğü ile skora denge geldi (41-41). Galatasaray Medical Park ise uzun süren sessizliğini Hawkins ile bozdu ve son periyoda 43-41 önde girdi. Final periyodunda ritmini yeniden bulan Sarı Kırmızılı ekip farkı tekrar çift hanelere getirdi (52-41). Maçın son bölümlerinde farkı azaltmak isteyen konuk takım Jerrells ile skoru 60-52’ye getirdi. Beşiktaş farkı 3 sayıya kadar indirse de üstünlüğünü koruyan Galatasaray Medical Park mücadelden 64-60 galip ayrıldı.

GALATASARAY MEDİCAL PARK: 64 - BEŞİKTAŞ: 60

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Engin Kennerman, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal

Galatsaray Medical Park: Gordon 2, Hawkins 26, Cenk Akyol 3, Ersin Dağlı 10, Ndong 8, Furkan Aldemir 4, Ender Arslan 3, Macvan 8, Engin Atsür

Beşiktaş: Jerrells 16, Muratcan Güler 6, Christopher 5, Cevher Özer 4, Vidmar 13, Serhat Çetin 3, Markota 13, Barış Hersek, Falker, Can Akın

1. Periyot: 23-12

Devre: 37-25

3. Periyot: 43-41

Devre: 37-25

3. Periyot: 43-41