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Spor

Galatasaray, Nagatomo'yu KAP'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, transfer döneminin son gününde İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği, Yuto Nagatomo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi

01 Şubat 2018 02:41

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, transfer döneminin son gününde İstanbul\'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği, Yuto Nagatomo\'yu sezon sonuna kadar kiraladığını KAP\'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı külüpten KAP\'a yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A (Inter) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Buna ek olarak Inter kulübüne;
- 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200.000 Euro,
- 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100.000 Euro bonus ödenecektir.
Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850.000 Euro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150.000 Euro bonus ödenecektir\" denildi

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