Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, sarı-kırmızılı kulübün müzesinde kendisine ait hiçbir şey olmamasının hoş olmadığını belirterek, ''Galatasaray müzesinde bir çorabım bile yok'' dedi.

Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu ''Ultraslan Uni Fatih Üniversitesi'' grubunun üniversitenin Büyükçekmece yerleşkesinde düzenlediği panele katılan Hakan Şükür, bir öğrencinin Galatasaray yönetimi ve vefa ile ilgili sorusu üzerine, sarı-kırmızılı takımdan istemeden ayrıldığını anlatarak, ''Galatasaray müzesinde bir tane çorabım bile yok. Bunun neden olduğunu biliyorum, ama bu çok hoş bir şey değil. Müzede resminizin bir parçanızın olmasının belki kendi adınıza anlamı yok. Çocuklarımla gitsem 'baba sen oynamadın mı-' derler'' şeklinde konuştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne zaman zaman gittiğini anlatan Hakan Şükür, şöyle devam etti:

''Bakıyorum duvarlardaki fotoğraflarda birçok oyuncunun resmi var. Benim resmimin olmaması... Belki birçok taraftar bunu bilmiyor. Bunu benim çok fazla dillendirdiğimi görmemişinizdir. Bu bana zarar vermez, tarihi kimse değiştiremez. 2008 Avrupa Şampiyonası'na gidemedim, o dönem futbolu bıraktırdılar bana. Futbolu bırakmış biri milli takıma seçilemez. Milli takıma gidemedim, öyle bir boşlukta kaldım ki. Bunları çok hak ettiğimi düşünmüyorum. Galatasaray'da çok değerli yöneticiler de var. Çok büyük iyiliklerini gördüğüm insanlar var''

'Türk futboluyla ilgili çok önemli projelerim var'

Hakan Şükür, bir soru üzerine milletvekili olmayı daha önce düşünmediğini kaydederek, ''Herkesin anladığı milletvekilliği kimliğinin dışında ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bu hizmet anlayışı içine girmemin sebebi de Sayın Başbakanımız. Kendisi bir Fenerbahçeli. Yaklaşık 20 senedir tanıyorum kendisini. Kişi olarak seviyorum. Hiç düşünmediğim bir alana sadece bir ricasıyla girdim'' dedi.

''Federasyon başkanlığı için bir çalışmam vardı. Bir ortamda Sayın Başbakanımızla konuşurken daha bunu söylemeye yeltenmeden kendisi vekillik teklif etti'' diyen Hakan Şükür, ''Orada vekillikle karşılaşınca diğer tarafa giremedik. Uzun vadede Türk futboluyla ilgili çok önemli projelerim var. Ama oralar çok değerli olduğu için benim gibi birçok sporcu arkadaşım oralarda olamıyor. Kamuoyu önünde ön planda olma duygusu içinde orada olunduğu için Türk futbolu için çok fazla bir şey üretilemiyor. Umarım bunların değişeceği bir ülkede böyle hevesim ve isteğim var'' şeklinde konuştu.

Galatasaray döneminin çok başarılı geçtiğini anlatan Hakan Şükür:

''Çok önemli goller attım, şampiyonluklar yaşadım. Bireysel başarıların yanında takım başarılara daha fazla önem veren bir insanım. Arkadaşlarımıza da hep bunu anlatmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızla kötü olduk. Kötü olmak zorundaydık. Çünkü takım içindeki ahengi farklı yerlere götürmek isteyen, bizden daha fazla kazandığı için sadece kazandığıyla kendini büyük gören arkadaşlarımız oldu maalesef. Ama o arkadaşların hepsi daha sonra benden özür dilediler. Galatasaray seyircisi bana çok ağır eleştiriler yapıldığı dönemlerde, tuttukları takıma olan aşklarından sahada büyük destek verdiler. Başarılarımda büyük destek oldular.''

'İnşallah hem olimpiyatları hem Avrupa Şampiyonası'nı düzenleriz'

Bir öğrencinin ''2020 Olimpiyat Oyunlarının mı, yoksa 2020 Avrupa Şampiyonası'nın mı Türkiye'de düzenlenmesini istersiniz-'' sorusu üzerine Hakan Şükür, ''İkisinin de olmasını isterim. İstanbul Avrupa Spor Başkenti oldu. İnşallah başta olimpiyat olmak üzere ikisini beraber alırız'' dedi.

Hakan Şükür, ''Galatasaray'da başkanlık düşünüyor musunuz-'' şeklindeki soru üzerine, ''Öyle bir hayal kurmadım. En büyük hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Başkan olmayı hiç düşünmedim. Bugün de düşünmüyorum'' diye konuştu.