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Spor

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in kırmızı kartının iptali için başvurdu

04 Mart 2021 22:21

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'e gösterilen kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) başvurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur" denildi.

Mustafa MuhammedTürkiye Futbol FederasyonuGalatasaraykırmızı kart
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