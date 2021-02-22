Galatasaray, Muslera ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı

7 aylık sakatlığının ardından 20. haftadaki Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, oynadığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı.

Muslera, bu süreçte kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

Ntvspor'un haberine göre; 35 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak isteyen Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı. Uruguaylı kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor.

10 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6,75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Muslera, Galatasaray formasıyla 369 maçta görev yaptı ve bu maçların 125'inde kalesini gole kapattı.