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Spor

Galatasaray, Muslera ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı

22 Şubat 2021 17:56

Geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle ligin ilk yarısını büyük oranda kaçıran, sakatlık dönüşü sergilediği performansla Galatasaray'a yeniden hayat veren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

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