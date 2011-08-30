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Spor

Galatasaray Muntari ile anlaştı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal İnterli yıldız Sulley Muntari'nin menajeri ile görüştü...

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal İnterli yıldız Sulley Muntari'nin menajeri ile görüştü ve prensip anlaşmasına vardı.Transferin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Yöneticiler ve Ünal Aysal ile yapılan gelişmelerin olumlu geçtiği ve yarın bu transferin bitebileceği belirtildi. Galatasaray kulübü, Inter kulübünün serbest bıraktığı Sulley Muntari transfer etmesi halinde oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.


Muntari kimdir? 

Galatasaray Muntari ile anlaştı

2007’de yaptığı çıkış sonrası Udinese’den 10 milyon Euro’ya Portsmouth’a, orada da sergilediği etkili performansı sonrası hemen 1 yıl sonra 15 milyon Euro’ya Inter’e transfer olan Muntari, İtalyan ekibinde hiçbir zaman beklediği süreyi tam olarak alamadı. 3 yıllık Inter kariyerinde sadece 62 maça çıkan ve 7 gol atmayı başaran 26 yaşındaki solak, geçen sezonun devre arasında gittiği Sunderland’de de 9 maça çıkabildi. 


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