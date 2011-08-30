Galatasaray Muntari ile anlaştı

T24

Yöneticiler ve Ünal Aysal ile yapılan gelişmelerin olumlu geçtiği ve yarın bu transferin bitebileceği belirtildi. Galatasaray kulübü, Inter kulübünün serbest bıraktığı Sulley Muntari transfer etmesi halinde oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.2007’de yaptığı çıkış sonrası Udinese’den 10 milyon Euro’ya Portsmouth’a, orada da sergilediği etkili performansı sonrası hemen 1 yıl sonra 15 milyon Euro’ya Inter’e transfer olan Muntari, İtalyan ekibinde hiçbir zaman beklediği süreyi tam olarak alamadı. 3 yıllık Inter kariyerinde sadece 62 maça çıkan ve 7 gol atmayı başaran 26 yaşındaki solak, geçen sezonun devre arasında gittiği Sunderland’de de 9 maça çıkabildi.