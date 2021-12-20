Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sakatlığının ardından kiralık olarak formasını giyen ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi.

Sarı-Kırmızılılar'da, Mbaye Diagne'nin Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından forvet transfer yapmaya karar verdi. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ilk hedef Aslan'ın formasını kiralık olarak giyen Mostafa Mohamed'in bonservisini almak olacak.

1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek ile bu hafta yeniden masaya oturulacak. Galatasaray Yönetimi'nin, Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemesi ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor. Mohamed, bu sezon 26 maçta 5 gol, bir asist yaptı.