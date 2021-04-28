Galatasaray, Mostafa Mohamed için kararını verdi

Galatasaray, takıma büyük katkı sağlayan, uyum sorunu yaşamayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in bonservisi için 31 Aralık'ı beklemeyecek.

Ara transfer döneminde kiralık geldiği Galatasaray’da çok başarılı bir performans sergileyen, son Antalyaspor maçında da galibiyeti getiren Mostafa Mohamed için yönetim harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu 31 Aralık 2021 tarihine kadar olsa da yaz transfer döneminde Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kulübü Zamalek’e yatırıp bonservisini almaya karar verdi.

Onyekuru için Terim'in raporu bekleniyor

Henry Onyekuru ise öncelik listesinden çıkmış durumda. 4.3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör Fatih Terim’in vereceği rapor belirleyecek.