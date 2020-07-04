Galatasaray, Monaco'yu ikna edemedi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, sezonun geri kalanında Onyekuru'yu oynatma planına Monaco'dan ret yanıtı geldi.

Galatasaray'a devre arasında Monaco'dan gelen Nijeryalı futbolcunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona ererken, pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligi'nde maçı olmayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Monaco Kulübü de futbolcusunu geri çağırma kararı almıştı. Buna karşın Onyekuru "Galatasaray'da kalmak ve kalan 5 haftada takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" derken sarı kırmızılı yönetim de Nijeryalı yıldızı yeniden kiralamak için Fransız kulübüne başvurdu.

Hazırlık kampında görmek istiyor

Sarı-kırmızılı yönetim Onyekuru'nun kalması için yoğun çaba sarf etse de Monaco'lu yöneticiler, teknik direktörleri Roberto Moreno'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu mutlaka hazırlık kampında görmek istediğini belirtti.

Monaco Kulübü Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralama teklifine de "Eğer teknik direktörmüz hazırlık kampında izleyip gördükten sonra Onyekuru'yu takımda düşünmezse ancak o zaman bu konuyu görüşebiliriz" yanıtı verdi.



Genç yıldız, geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında Galatasaray formasını son kez giymiş oldu. Nijeryalı oyuncunun eşyalarını topladığı ve takımla vedalaşıp yarın Fransa'ya gideceği ifade edildi.