-GALATASARAY MİSİMOVİC VE INSUA'YI RESMEN AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Galatasaray Kulübü, bugün sabaha karşı İstanbul'a getirilen Boşnak futbolcu Zvejdan Misimovic ve Arjantinli Emiliano Insua'nın transferlerini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Misimovic'le ilgili, ''Bundesliga takımlarından Wolfsburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Zvjezdan Misimovic ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır'' denildi. Açıklamada Insua için ise ''Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Arjantinli oyuncu Emiliano Insua'yla, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralık anlaşmaya varılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.