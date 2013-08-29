Antikapitalist Müslümanlar'dan 'Suriye'ye saldırıya hayır' eylemi

Galatasaray Meydanı'nda, dün gece 23.00'da başlayan eylemde grup, 'Emperyalizme karşı birleşelim', 'NATO emperyalizmin savaş makinesi, halkların tescilli katilidir' yazılı pankartlar astı. Grup ayrıca, caddeye de Türkçe, Arapça ve İngilizce, 'Suriye'de savaşa hayır', 'emperyalizmin askeri olmayacağız' yazılı dövizler serdi.

Antikapitalist Müslümanlar adına konuşan Abdurrahim Özer, “Dün gece 23'te başlayan bu savaşa hayır nöbeti, oturma eylemi, Suriye'ye 48 saat verip tehdit eden, Suriye'yi gözüne kestirmiş olan emperyalist güçlere karşı barış isteğimizdir. Savaşa hayır haykırışımızdır aslında. Daha dün Irak'ta, Libya'da ne olduğunu biliyoruz. Halkların kendi kaderini ellerinde zanneden emperyal güçler, aslında ortalığı düzeltiyoruz bahanesiyle gelip daha da fazla karıştırıyorlar. Yüzbinlerce insanın ölümüne yol açıyorlar. Biz bunu asla istemiyoruz. NATO'nun, ABD'nin Ortadoğu'dan ve Türkiye'den çıkmasını istiyoruz. Bunun için ABD Konsolosluğu'nda eylem yaptık, buradaki eylemimiz de süresiz, kısıtlama koymadık. Suriye'deki mesele onların meselesidir. Onlar barışı kendileri tesis edeceklerdir. Asla ve asla dışarıdan bir müdahaleyle bunun olacağına inanmıyoruz. Türkiye'nin de olası bir müdahalede bunun içine dahil olacağını açıklaması kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Ülkemizin, bizim oradaki halkların kanına elini bulaştırmasını istemiyoruz. O yüzden bu konuda bir adım atılıncaya kadar süresiz bir biçimde bu eylem devam edecek" diye konuştu.

Grubun eylemi devam ediyor. (dha)