GALATASARAY MEYDANI'NDA ÇERKEZ EYLEMİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
\"Çerkes Dernekleri Federasyonu\" üyesi bir grup, Beyoğlu Galatasaray Meydanı\'nda Rusya\'nın Kafkasya\'da bulunan Çerkezlere karşı sindirme politikası uyguladıkları iddiasıyla açlık grevi yapan Ruslan Gvaşe\'ye destek eylemi düzenledi. Grup, “Ruslav Gvaşe onurumuzdur\" şeklinde slogan attı. Grup zaman zaman Çerkezce\'de slogan attı.
Grup slogan attığı sırada sağanak yağmur başladı. Grup yağmura aldırış etmeden eylemine devam etti.
Görüntü Dökümü:
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- Grubun görüntüsü
- Grubun slogan atması
- Yağmur altında eylem yapmaları
- Detaylar