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Spor

Galatasaray, Mevlüt Erdinç için çalışıyor

İtalyan teknik adamın gözdesi olan 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bugün Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile bir araya gelecek

22 Mayıs 2014 18:05

Galatasaray, Fenerbahçe’nin de talip olduğu ve transferi için harekete geçtiği Mevlüt Erdinç için vites yükseltti. Milli futbolcunun menajeri Pierre Frelot Fransa’dan yola çıktı ve Başkan Ünal Aysal ile masaya oturmak için bugün İstanbul'a geldi.

Teknik Direktör Roberto Mancini’nin tam 2 aydan bu yana “Türk olarak çok beğendiğim iki oyuncu var. Biri Olcan Adın diğeri de Mevlüt Erdinç” sözleri ile İtalyan teknik adamın gözdesi olan 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bugün Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile bir araya gelecek.


Kulübü ile iletişimdeler


St. Etienne Kulübü ile hafta başında görüşen G.Saray yetkilileri Fransa’daki kuvvetli ilişki ve bağlantıları ile transferin ciddi boyuta ulaşması üzerine Mevlüt’ün menajeri Pierre Frelot’u İstanbul’a davet etti.


Yıllık 2,3 milyon Euro teklif edilecek


Bugün milli futbolcunun menajeri ile masaya oturacak olan Galatasaray kulübü yetkilileri, Mevlüt Erdinç’e yıllık 2.3 milyon Euro ve 4 yıllık kontrat sunmayı planlıyor. Frelot, aynı zamanda Drogba’nın da “Türkiye’de çok başarılı olur” dediği Gomis’in de menajeri olurken, toplantıda bu oyuncunun da isminin masaya sunulacağı ve şartların konuşulacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon 6+0+4 kuralına geçilmesine karşın tek bir Türk futbolcu transferi yapmayan G.Saray Kulübü, bu sezon yerli takviyesine hızlı girmek istiyor.

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