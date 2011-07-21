-GALATASARAY MELO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Galatasaray, İtalya'nın Juventus Kulübü'nden Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kiralanmasına ilişkin oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, ''Felipe Melo de Carvalho'nun Juventus Football Club S.A.'dan kiralanması ile ilgili oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır'' denildi.