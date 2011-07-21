T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY MELO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 23:34

-GALATASARAY MELO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Galatasaray, İtalya'nın Juventus Kulübü'nden Brezilyalı oyuncu Felipe Melo'nun kiralanmasına ilişkin oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen özel durum açıklamasında, ''Felipe Melo de Carvalho'nun Juventus Football Club S.A.'dan kiralanması ile ilgili oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24