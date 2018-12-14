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Spor

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

14 Aralık 2018 23:03

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5\'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılar yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.
Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00\'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

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