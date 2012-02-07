-Galatasaray Medical Parklı Torrens yılın en iyi basketbolcusu ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Avrupa'da yılın en iyi kadın basketbolcularını seçti. FIBA Europe'dan yapılan açıklamaya göre, taraftar ve uzmanlar tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa'da ''yılın en iyi kadın basketbolcusu'', Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarından Galatasaray Medical Park'ın İspanyol oyuncusu Alba Torrens oldu. Oylama sonucunda 17 bin 773 taraftar ve 240 uzman oyu alan Torrens birinci gelirken, listede 2 Türk basketbolcu da yer aldı. Milli basketbolculardan Nevriye Yılmaz, 10 bin 263 taraftar ve 115 uzman oyuyla 5'inci, Birsel Vardarlı ise 13 bin 15 taraftar ve 22 uzman oyuyla 9'uncu sırayı elde etti. Geçen sezon ülkesinin Halcon Avenida takımında forma giyen Torrens, takımıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmiş ve dörtlü finallerde ''en değerli oyuncu'' (MVP) seçilmişti. Aynı yıl takımıyla İspanya Ligi şampiyonu olan 23 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda da İspanya Milli Takımı forması giydi. Torrens, daha önce de 2009 yılının ''en iyi genç kadın basketbolcusu'' ödülünü almıştı. Bu arada, oylama sonucunda Rus Maria Stepanova ikinci, vatandaşı Elena Danilochkina ise 3'üncü sırada yer aldı.