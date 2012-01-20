-Galatasaray Medical Parklı oyunculardan kötü haber İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Gülşah Gümüşay'ın ön çapraz, Alba Torrens'in ön çapraz ve iç yan bağlarında kopma tespit edildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa Ligi'nde Polonya ekibi Lotos Gdynia ile yaptığı maçta sakatlanan oyuncuları Alba Torens ile maç öncesi antrenmanda sakatlanan Gülşah Gümüşay'ın MR'ı çekildi. MR sonucunda, Gülşah Gümüşay'ın ön çapraz, Alba Torrens'in de ön çapraz ve iç yan bağlarında kopma, ayrıca femoral kemiğinde çökme tespit edildi. İki oyuncunun da ameliyatlarının en kısa sürede yapılacağı kaydedildi.