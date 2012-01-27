-Galatasaray Medical Park, Olympiakos'u yendi İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Galatasaray Medical Park, THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu ikinci hafta maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını normal süresi 69-69 biten karşılaşmada 78-77 mağlup etti. Maça 4-0'lık seriyle başlayan Olympiakos'a, Furkan Aldemir'in pota altından bulduğu sayılarla cevap veren Galatasaray Medical Park, Lucas ve Savovic'in dış atışlardan bulduğu basketlerle 7. dakikayı 12-8 önde geçti. Konuk ekip, kazandığı serbest atışları sayıya çevirip skorda dengeyi sağlarken, periyot 15-15 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyotta Galatasaray Medical Park, 15. dakikayı 26-24 üstün geçti. Lakovic, Cevher ve Andric ile 12-0'lık bir seri yakalayan Galatasaray Medical Park, 18. dakikada farkı 14 sayıya (38-24) çıkarıp devreyi, 42-28 önde kapadı. İkinci devreye iyi başlayan konuk ekip Printezis ve Spanoulis'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar (46-43) düşürdü. Shipp ve Cevher'in etkili oyunuyla rakibine 11-0'lık seriyle karşılık verip, 28. dakikada farkı yeniden 14 sayıya (57-43) çıkaran Galatasaray Medical Park, son periyota 10 sayı (57-47) önde girdi. Son periyota Spanoulis'in üç sayılık basketiyle başlayan Yunanistan temsilcisi, dış şutlardan bulduğu sayılarla 34. dakikada 59-59 eşitliği yakaladı. Hücumda peş peşe top kayıpları yapmasına karşın iyi savunma yapıp rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Medical Park, son dakikaya 63-61 önde girdi. Bitime 31 saniye kala Hines kullandığı 2 serbest atıştan birini sayıya çevirip farkı 1 sayıya (63-62) düşürürken, Galatasaray Medical Park'ta Lucas, turnike basketiyle 11 saniye kala skoru 65-62'ye getirdi. Daha sonra iki ekip de taktik faullerle sonuca gitmeye çalışırken, Galatasaray Medical Park, Lakovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık farkı (69-66) korudu. Ancak, herkesin maçın bittiğini düşündüğü anda konuk takımdan Sloukas yarı sahasından attığı şutla skoru 69-69'a getirdi ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma periyotunda iki takım da öne geçmek için büyük çaba harcadı. Son dakikaya 77-76 konuk ekip lehine skorla girilirken, bitime 27 saniye kala Lucas'ın basketiyle öne geçen Galatasaray Medical Park, son hücumunda rakibinin sayı bulmasına izin vermeyip karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı. İlk hafta maçında Anadolu Efes'e 68-62 mağlup olan Galatasaray Medical Park, bu skorla gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlk maçında sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 86-78 mağlup olan Olympiakos ise ikinci kez yenilgiye uğradı. Karşılaşma öncesinde taraftarlar Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tamamen doldurdu. Maç öncesinde ışık gösterisi yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar maçın sonunda büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst ile bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi.