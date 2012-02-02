-Galatasaray Medical Park, CSKA Moskova'ya yenildi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Galatasaray Medical Park, THY Avrupa Ligi Top 16 grubu 3. maçında CSKA Moskova'ya deplasmanda 85-70 yenildi. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf, CSKA Moskova oldu. Rus ekibi üst üste basketlerle farkı açarken Galatasaray Medical Park ise sayı kaydedemedi ve skor 10-0 olurken antrenör Oktay Mahmuti mola aldı. Sarı-kırmızılılarda ilk basket Caner Topaloğlu'nun 3 sayısı ile geldi. İlerleyen dakikalarda İstanbul temsilcisi farkı eritse de CSKA Moskova ilk periyodu 19-12 önde tamamladı. İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, skor üstünlüğünü elinde tutan Rusya ekibi 14. dakikayı 30-22 üstün geçti. Rakibi ile arasındaki farkı kapatamayan Galatasaray Medical Park, son 4 dakika 40 saniyeye 35-26 geride girdi. Ender Arslan'ın üst üste bulduğu 2 basketle sarı-kırmızılılar, 39-35 ile farkı 4 sayıya kadar indirmesine karşın karşılaşmanın ilk devresi 44-37 CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Galatasaray Medical Park, ilk sayısını Shipp ile buldu. Dış atışlarla farkı açan ev sahibi ekip, bu periyotta son 5.40'a girilirken skoru 53-41 yaptı. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip son periyoda ise 66-52 önde girdi. Son çeyrekte de farklı üstünlüğünü devam ettiren Rus temsilcisi, bulduğu sayılarla maçın son 6 dakika 25 saniyesine 71-56 önde girdi. Maçın son bölümlerinde Galatasaray Medical Park, farkı azaltmak istese de CSKA Moskova karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı. (