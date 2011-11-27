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Spor

Galatasaray Medical Park: 87

27 Kasım 2011 20:04

-Galatasaray Medical Park: 87 - Trabzonspor: 67 İSTANBUL (A.A) - 27.11.2011 - Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Galatasaray Medical Park, Trabzonspor'u 20 sayı farkla 87-67 yendi. Karşılaşmaya 7-0'lık bir seriyle etkili başlayan Galatasaray Medical Park, özellikle pota altını iyi kullanırken, Songaila, Ender, Shipp, Lucas ve Göksenin'in sayılarıyla 8. dakikada 13 sayılık (20-7) fark yakaladı. Trabzonspor'da Gibson ile Brown'un çabalarına rağmen sarı-kırmızılılar ilk periyotu 22-11 önde geçti. Hücum gücünü yükseltemeyen ve ribaundlarda etkisiz kalan Trabzonspor, ikinci çeyrekte Galatasaray Medical Park'ın farkı daha da açmasını engelleyemedi. Bu periyotta 11 sayı üreten Shumpert'ın yanı sıra hem 10 sayı atıp hem de asistler yapan Lakovic önemli katkı sağlarken, 18. dakikayı 22 sayı farkla 45-23 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi de 21 sayı farkla 49-28 üstün kapattı. Maçın ikinci yarısına Shumpert'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Medical Park, daha sonra üst üste acemice top kayıpları yaptı. Bunu iyi kullanan Trabzonspor, özellikle Gibson'un etkili oyunuyla 11-0'lık bir seri yakalayıp, 25. dakikada farkı 13 sayıya (52-39) indirdi. Hızı kesilmesine karşın oyunu dengelemeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, son periyota da 62-49 önde girdi. Son periyotta Shipp ile Paçulia'nın sayılarıyla Trabzonspor'un direncini kıran Galatasaray Medical Park, son bölümlerde rahat bir oyun ortaya koyarak, mücadeleden 87-67 galip ayrıldı. Öte yandan, NBA'de lokavtın sona ermesinin ardından ABD'ye geri dönecek olan Paçulia tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, ''Bırakma bizi'' diyerek oyuncuya seslenirlerken, maç sonrasında da tribüne çağırıp ''Üçlü'' çektirdiler. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Ali Şakacı xxx, Osman Sinan İşgüder xxx Galatasaray Medical Park: Lucas xx 11, Ender xx 6, Shipp xx 12, Songaila xx 6, Paçulia xxx 11, Göksenin xx 7, Tutku xx 3, Cevher x, Lakovic xxx 12, Andric x 2, Shumpert xxx 17 Trabzonspor: Gibson xxx 22, Polat xx 7, Kerem xx 6, Salyers x, Brown xx 12, Kaan xx 10, Randle x 4, Levent xx 6, Serhat x 1. Periyot: 22-11 Devre: 49-28 3. Periyot: 62-49 5 Faulle Çıkan: 37.25 Kerem (Trabzonspor)

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