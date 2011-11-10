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Spor

Galatasaray Medical Park: 77

10 Kasım 2011 00:21

-Galatasaray Medical Park: 77 - Lotos Gdynia: 71 İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'nın Lotos Gdynia ekibini 77-71 yendi. Sarı-kırmızılı takım, bu galibiyetle Avrupa Ligi'ndeki 5. maçını da kazanarak, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Medical Park, ilk periyodu 24-16 üstün bitirdi. İkinci periyotta etkili savunmasıyla oyunu kontrol altında tutan Galatasaray Medical Park, hücumda da Bahar, Prints ve Torrens ile sayı üreterek ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Lotos Gdynia, 27. dakikada farkı 7 sayıya (50-43) düşürdü. Ancak Charles ve Taurasi'nin etkili oyunlarıyla toparlanan sarı-kırmızılılar, son çeyreğe de 59-47 önde girdi. Son periyotta savunmada zayıf kalan ve özellikle ribauntları alamayan Galatasaray Medical Park karşısında iyi bir mücadele veren Polonya temsilcisi, 36. dakikada farkı 2 sayıya kadar (64-62) indirdi. Ancak Taurasi ile üst üste iki tane 3 sayılık basket bulan sarı-kırmızılı takım, son dakikaya 75-68 önde girdi ve karşılaşmayı 77-71 kazandı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Aleksandar Glisic xx (Sırbistan), Vladimir Tsekov xx (Bulgaristan), Toni Rodriguez xx (Almanya) Galatasaray Medical Park: Işıl xx, Taurasi xxxx 21, Torrens xxx 10, Bahar xxx 9, Charles xxx 16, Şaziye x, Matic xxx 7, Prints xxx 12, Ayşe x 2, Gülşah x Lotos Gdynia: Anderson xxx 20, Robert x 6, Zurowska x, Jalcova x 5, Henry xxx 15, Knezevic xxx 17, Ajanovic xx 6, Zietara x 2 1. periyot: 24-16 Devre: 41-30 (Galatasaray Medical Park lehine) 3. Periyot: 59-47 Beş faulle çıkan: 39.59 Taurasi (Galatasaray Medical Park)

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