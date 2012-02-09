-Galatasaray Medical Park: 65 - Fenerbahçe: 81 İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında yapılan derbi maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı deplasmanda 81-65 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Taylor, Mc Coughtry ve Nevriye'nin basketleriyle 2. dakikayı 8-3 önde geçti. Fowles ile skor üreten Galatasaray Medical Park, 6. dakikada farkı 1 sayıya (13-12) indirdi. Fenerbahçe'de Matovic'in sayılarına Galatasaray Medical Park, Fowles ve Prince ile karşılık verirken, ilk periyot 21-21 berabere sona erdi. İkinci periyodun başında Prince ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar, bu oyuncunun basketiyle devrenin bitimine 6 dakika 25 saniye kala ilk kez öne geçti: 27-25. Ancak Mc Coughtry ve Matovic ile sayılar bulan Fenerbahçe, ilk yarıyı 38-37 önde tamamladı. İlk yarıda kötü bir şut yüzdesiyle oynayan Galatasaray Medical Park'ın ABD'li oyuncusu Taurasi, 7'de 1 iki sayılık, 5'de 1 üç sayılık isabetle oynadı. Üçüncü periyodun başında karşılıklı basketler olurken, periyodun son 4 dakika 42 saniyesine 50-50 beraberlikle girildi. Nevriye, Mc Coughtry, Pondexter ve Taylor ile sayılar bulan Fenerbahçe, son periyoda 60-56 önde girdi. Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, farkı açmaya başladı. Periyodun başında Mc Coughtry'nin sayılarıyla 9-2'lik bir seri yakalayan sarı-lacivertliler, bitime 5 dakika 47 saniye kala farkı 11 sayıya (69-58) çıkardı. Nevriye, Matovic ve Mc Coughtry'nin sayılarıyla bitime 1 dakika 25 saniye kala farkı 21 sayıya (81-60) kadar çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmadan 81-65 galip ayrıldı. Son periyotta Fenerbahçe 21 sayı atarken, Galatasaray Medical Park 9 sayı kaydetti.