-Galatasaray Medical Park: 63 - Olin Edirne: 58 İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Galatasaray Medical Park, Olin Edirne'yi 63-58 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Medical Park, 2. dakikayı 5-0, 5. dakikayı da 11-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Olin Edirne, etkili savunma yapıp, rakibine kolay sayı bulma şansı vermedi. Konuk ekip, hücumda özellikle Reha'nın bulduğu 4 tane 3 sayılık basketle farkı kapatıp, ilk periyotun bitimine 1 dakika kala 15-14 ile öne geçti ve ilk çeyreği 20-16 üstün kapadı. İkinci yarıya da Reha'nın 3 sayılık basketiyle başlayan Olin Edirne, farkı 7 sayıya (23-16) çıkardı. Konuk ekip, bu dakikadan sonra rakibinin etkili savunması karşısında hücumda üretken olamayıp, çok top kaybı yapınca, Galatasaray Medical Park 18. dakikada 27-27'lik skorla eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılılar, iyi savunma yapıp, 12-0'lık bir seri yakaladığı ikinci periyotta, rakibine sadece 7 sayı attırıp 17 sayı bularak, devreyi 33-27 önde bitirdi. İkinci yarıda Wilkinson'ın üst üste bulduğu basketlerle Olin Edirne, 24. dakikada 35-35 beraberliği sağlayıp, Stimac'ın basket faulden kazandırdığı sayılarla yeniden öne geçti: 38-35. İki takımın da sayı üretmekte zorluk çektiği 3. periyot, 44-43 Olin Edirne lehine sonuçlandı. Son periyotun başında da iki takım savunmada başarılı olurken, hücumda ise üretken olamadılar. Galatasaray Medical Park, 33. dakika içinde Ender'in 3 sayılık basketiyle 46-44 üstünlük yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Lakovic ve Caner'in üst üste buldukları 3'er sayılık basketlerle bitime 3,5 dakika kala farkı 7 sayıya (55-48) çıkardı. Olin Edirne, Videnov ve Stimac'ın basketleriyle bitime 1,5 dakika kala farkı 2 sayıya (58-56) indirdi. Son bölümde Galatasaray Medical Park, taktik faulleri Lakovic ile değerlendirip, sahadan 63-58 galip ayrıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Erman Erdemli xx Galatasaray Medical Park: Lucas xx 9, Göksenin x 3, Shipp xx 6, Furkan xx 4, Savovic x 3, Ender xx 5, Lakovic xxx 17, Caner xx 8, Shumpert x, Andric xx 2, Cevher xx 6 Olin Edirne: Wright x 4, Videnov xx 13, Reha xx 15, Polat x, Stimac xxx 13, Davud x 1, Wilkinson xx 9, Mustafa xx 3, Erhan x 1. Periyot: 16-20 Devre: 33-27 3. Periyot: 43-44 5 Faulle Oyundan Çıkanlar: 37.13 Furkan, 38.20 Caner (Galatasaray Medical Park), 39.46 Mustafa (Olin Edirne)