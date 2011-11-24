-Galatasaray Medical Park: 46 - Ros Casares: 76 İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Galatasaray Medical Park, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 7. maçında İspanya'nın Ros Casares takımına 30 sayı farkla 76-46 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Ros Casares, savunmada etkisiz kalan Galatasaray Medical Park karşısında 4. dakikada 12-3 öne geçti. İspanyol temsilcisi ilk periyodu 22-13 üstün geçti. İkinci periyotun ilk bölümlerinde çok top kaybı yapan takımlar skor bulmakta zorlanırken, 15. dakikaya 26-17 konuk takımın üstünlüğüyle devam edildi. Daha sonra yaptığı hücumları çok kötü bir şekilde harcayan ve bu periyotta sadece 6 sayı bulabilen Galatasaray Medical Park karşısında hem savunmada, hem de hücumda fiziksel üstünlüğünü iyi kullanan Ros Casares, ilk yarıyı 34-19 önde tamamladı. Etkili oyununu karşılaşmanın ikinci yarısına da taşıyan Ros Casares, 26. dakika farkı 27 sayıya (26-53) çıkardı. Konuk takım, oldukça kötü bir mücadele sergileyen ve yaklaşık 8 dakikalık bir sürede sayı üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında son çeyreğe 30 sayı farkla (26-56) önde girdi. Son periyotta da etkili olan Ros Casares, baştan sona üstün olduğu karşılaşmadan 76-46 galip ayrıldı ve sarı-kırmızılı takıma ağır bir yenilgi tattırdı. -Bu sezon ilk kez bir resmi maçı kaybettiler- Galatasaray Medical Park, Ros Casares yenilgisiyle bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmayı kaybetti. Sezona ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 19. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Avrupa Ligi'nde üst üste yaptığı 6 karşılaşmayı ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki 5 maçını kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray Medical Park'ın bu sezonki 12 maçlık yenilmezlik serisi, Ros Casares mağlubiyetiyle sona erdi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Juris Kokainis xx (Letonya), David Berekashvili xx (Gürcistan), Josip Radojkovic xx (Hırvatistan) Galatasaray Medical Park: Işıl x 7, Prints x 9, Taurasi x 14, Charles xx 9, Matic x 2, Bahar x 2, Şaziye x, Gülşah x 3, Ayşe x Ros Casares: Dominguez xxx 11, Palau xxx 20, Lyttle xxx 20, Vesela x 2, Wauters xxx 8, Murphy xx 7, Yacoubou xxx 8 1. Periyot: 13-22 Devre: 19-34 3. Periyot: 26-56