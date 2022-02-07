Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray yönetimi, Diagne'den boşalan yabancı hakkını doldurmak için Brezilyalı stoper Robson Reis ile görüşüyor.

Galatasaray'da beklenen oldu. Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.

Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılılarda Pena, Gomis ve Pulgar'ın eklendiği UEFA listesinden Assunçao, Yedlin ve Diagne çıkartıldı. Kontenjanı dolu olduğu için Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Aslan, sakatlığı sebebiyle en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Mbaye Diagne ile görüşerek geçici fesih anlaşması konusunda el sıkıştı.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan listede Diagne'nin lisansının askıya aldığı görüldü.