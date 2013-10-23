'Galatasaray Mancini'yi getirerek kendi ayağına mermi sıktı'

Galatasaray'ın efsane golcülerinden Tanju Çolak bir mobilya mağazasının reklam çekimi için Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Çolak, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin, Türk futbolcuları iyi tanımadığını söyleyip, "Galatasaray Mancini'yi getirerek ayağına mermi sıktı" dedi.

"Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra soru işaretleri çoğaldı" diyen Tanju Çolak, "Mancini ile futbolcuların kimyasının henüz uyuşmadığını görüyorum. Mancini, Galatasaraylı futbolcuları, özellikle de Türk futbolcuları tanımadığını düşünüyorum. Ceyhun'u oynatması, Umut'u düşünmemesi gibi bir çok yerlerde hata yapıyor. Bruma'nın oynamaması bende hayal kırıklıkları yaratıyor. Danny fikri nerden geliyor? Fatih Terim ile Mancini'nin sistemi çok ayrı. Bence Galatasaray kulübü Mancini'yi getirerek kendi ayağına mermi sıkmıştır. Her zamanki deyim vardır; 'dere geçerken at değiştirilmez.' Bu sezon başı yapılsa daha şık ve doğal olurdu. Türk teknik direktörleri arasında en başarılı, bizi Avrupa'da temsil eden başarılı takım adamı, hala başımızda olan teknik adamın gönderilmesi doğru değil. Galatasaray'ın örf ve adetleri vardır, ama bunu böyle yollayın diye söylemiyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle şeyler oluyor" dedi.

'Taraftar hala 'İmparator' diye bağırıyor'

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde başkanı 4 yıl içinde sadece 5 kez gördüğünü belirten Tanju Çolak, "Her gün her köşede var olan başkan Avrupalı başkan olamaz. Çünkü Avrupa'da başkanları görmek çok zor. Ben mesela Galatasaray'da olduğum dönemde başkanımızı 4 yıl içerisinde 5 kez görmüştüm. İcraat lazım. Galatasaray bana göre kötü. Özellikle taraftarın şüpheleri var. Taraftar hala 'İmparator Fatih Terim' diye bağırıyor. Mancini şöyle bir hata yaptı, dedi ya bu takımın kondisyonu eksik. Hayır. Bu takımın kondisyonu eksik değil. Bu takımın kondisyonu eksik olamaz. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'di. Neyin ne şekilde analiz edileceğini, nasıl yapılacağını çok iyi biliyor. Özellikle de kondisyoneri var çok değerli" şeklinde konuştu.

'Bu kulübün başında Arap şeyhleri yok'

"Mancini hep dünya kulüplerinde, özel kulüplerde çalıştı. İtalya ve İngiltere'de çalıştı. Çalışırken de hep çok bütçeli takımlarda görev yaptı" diyen Tanju szlerini şöyle sürdürdü: "Dünya yıldızlarını almış olmasına rağmen ikinci dünya yıldızını almaya çalıştı. Galatasaray'da bu olmayacak. Öyle kolay değil dünya yıldızı almak. O kadar bütçesi olan veya Arap Şeyhlerinin var olduğu bir takım değil. O yüzden Mancini ne yapacak çok merak ediyorum. Çünkü gelirken beraberindeki kadrosuyla neden gelmedi. Tafarrel, Tugay Kerimoğlu halen Galatasaray'da. Mancini'nin hiçbir adamı yok. Teknik adamlık ekip işidir. Fenerbahçe iyi gidiyor, Ersun Yanal'ın hatalarına rağmen. Emenike'yi oynatmamasına rağmen iyi gidiyor. Son anlarda kazanmayı öğrenmişler. Beşiktaş bu ligde ne yapar? Çok bir şey yapamaz. Kasımpaşa iyi bir kadroya sahip. Trabzon zor kazanıyor. Büyük handikap. Türk futbolu ileri değil, bana göre geri gidiyor."

'Kopenhag'ı yenemezsen hangi takımı yeneceksin?'

Tanju Çolak, yarın akşam oynanacak olan Galatasaray-Kopenhag maçı izin şunları söyledi: "Yenmezse işimiz çok zor. Bu maçta da yenmeyeceksen hangi takımı yeneceksin. Yarın ki maçtan galibiyet bekliyorum. Kolay maç mı? Hayır. Kolay maç yoktur. İsteyeceksin, arzu edeceksin, iyi taktikte verirsen, oyuncular ilk defa şampiyonlar liginde oynamıyor. Kaliteli futbolcular. Mutlak galibiyet bekliyorum."