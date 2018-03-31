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Spor

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi, yumruklar konuştu

Çıkan gerginliğin ardından toplantıya ara verildi

31 Mart 2018 19:10

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda çıkan kavga nedeniyle toplantıya ara verildi. Kulübün eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü kürsüde konuşmasını yaptığı sırada salonda tansiyon yükseldi. Öğüdücü konuşmasını yaparken bir üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı. 

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