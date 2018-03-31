Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi, yumruklar konuştu

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda çıkan kavga nedeniyle toplantıya ara verildi. Kulübün eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü kürsüde konuşmasını yaptığı sırada salonda tansiyon yükseldi. Öğüdücü konuşmasını yaparken bir üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı.

Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda kavga çıktı pic.twitter.com/deSWo9jHbh — FanatikTV (@fanatik_webtv) March 31, 2018