Galatasaray Madrid'de avantajı kaptı

T24 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Galatasaray, Vicente Calderon'da Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti.



Sahaya Milan Baros, Harry Kewell, Sabri Sarıoğlu gibi önemli oyuncularından yoksun çıkan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Jose Antonio Reyes'ten yediği golle yenik kapattı.



Bitime 13. dakikada kala Kader Keita skoru eşitledi ve Galatasaray bir hafta sonra Ali Sami Yen'de oynayacağı rövanş öncesi tur şansını kuvvetlendirdi.



13. dakikada Uğur'un sağdan yaptığı ortada Arda'nın arkasına gelen topa dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



14. dakikada Mustafa Sarp'ın pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Arda'nın şutunda top kalecide kaldı.



23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Reyes'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Franco'yu geçen top uzak köşeden ağlara gitti. 1-0.



28. dakikada Elano'nun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktasında Mustafa Sarp kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



32. dakikada ceza sahası önünde Forlan'ın kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu kaleci Franco kornere çeldi.



36. dakikada soldan yapılan ortada altıpas çizgisi önünde Agüero topla buluştu, meşin yuvarlağı ayağından biraz açmasına rağmen vuruşunu yaptı, kaleci Franco'ya çarpan topu savunma uzaklaştırdı.



40. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Raul Garcia kafayı vurdu, kaleci Franco iki hamlede topu kontrol etti.



44. dakikada Aguero ceza sahasına girmek isterken top Servet'e çarptı, meşin yuvarlağı önünde bulan Simao'nun sert şutu yan direğe çarparak auta çıktı.



45. dakikada Elano'nun soldan ortasında arka direkte Keita topu çevirdi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



45+1'de Elano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta içeriye ortaladığı topa iyi yükselen Servet kafayı vurdu, kaleci De Gea köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.



56. dakikada şık hareketlerle ceza sahası yaklaşan Keita'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



61. dakikada savunmanın arkasına sarkan Aguero şık hareketlerle önünü boşalttı sol ayağıyla yaptığı vuruşta Leo Franco köşeye giden topu yatarak kontrol etti.



75. dakikada Keita'nın soldan ortasında savunma topu sektirdi, Mustafa Sarp ikinci pozisyonda kaleciyle çarpıştı, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



77. dakikada Hakan Balta'nın soldan ortasında arka direkte boş kalan Keita'nın vuruşunda top kalecinin yanından geçerek ağlara gitti. 1-1.



83. dakikada Ujfalusi sol çaprazdan ceza sahasına girdi, dışarıya çevirdiği topa Simao gelişine sert vurdu, Franco meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



87. dakikada sağdan yapılan yerden ortada ön tarafta Salvio topa ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.





