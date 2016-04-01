Galatasaray maçını izleyen Rus voleybolcu diplomatik gerilime neden oldu

Galatasaray ile Dinamo Krasnodar arasında geçtiğimiz salı akşamı oynadığı Avrupa Kadınlar Voleybol Kupası Finali ilk maçında yasak olmasına rağmen karşılaşmayı saha kenarından izleyen Rus voleybolcu Tatyana Kosheleva, Galatasaray'ın taktiklerini kendi takımına sızdırması sonucu iki kulüp arasında kriz yaşanmasına neden oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 3 gündür Türkiye ve Rusya’da maçın önüne geçen olaylar şöyle gelişti:

29 Mart 2016’da Galatasaray ile Dinamo Krasnodar, CEV Kupası’nın sahibini belirleyecek finalin ilk maçında İstanbul’da karşı karşıya geldi. G.Saray’ın 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçta Kosheleva, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Ancak takımının istatistik ekibi ile birlikte maçı saha kenarındaki masadan izledi.



Ancak Kosheleva, maçı izlemekle yetinmeyip, oyuna müdahil olmaya başladı. G.Saray’ın Başantrenörü Ataman Güneyligil’in oyuncularına gizleyerek verdiği tüm taktikler, bulundukları açıdan bunu rahatça görebilen staff ekibi ve Kosheleva tarafından Dinamo Krasnodar takımına iletildi.

Güneyligil, taktiklerinin Ruslar tarafından öğrenildiğini, oyun içinde yaptığı her hamleye tedbir alınmasından anladı. Bunun üzerine, yardımcı hakeme giden sarı kırmızılı teknik adam, “He”, yani İngilizce erkek zamiri ile cümleye başlayıp, Rus takımının 3 erkek istatistikçisini şikayet etti. Burası önemliydi, çünkü Tatyana Kosheleva, daha sonra Güneyligil’in kendisine hareket yaptığını iddia edecekti. Maç sonrası Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Kosheleva, “Benim için insanın ülkesi, ırkı veya dini önemli değildir. Ancak Galatasaray ile maçımızda gördüklerim beni korkuttu ve şok etti. Sözleri ve hareketleriyle bize nefret kustular. Tribünden kafamıza çöpler ve başka yabancı maddeler fırlattılar. En büyük şok ise Galatasaray hocasının bize karşı yaptığı el hareketi oldu” dedi.