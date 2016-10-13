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Spor

Galatasaray maçı öncesi IŞİD uyarısı!

"Maça poşet, çanta vb. eşya getirilmemesini önemle rica ederiz"

13 Ekim 2016 00:32

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'la karşılaşacakları maç öncesi stada gelecek taraftarları terör endişesiyle uyardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu haftasonu oynanacak 7. hafta maçları öncesi, 15.10.2016 günü kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği Külübü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkent ekibi, Cumartesi akşamı Ankara 19 Mayıs Stadı'na gelecek olan taraftarları,DAEŞ terör örgütünün potansiyel tehlikesinden dolayı maça; poşet, çanta vb. eşya getirilmemesi konusunda uyardı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle:

Taraftarlarımızın dikkatine

DAEŞ terör örgütünün son günlerde stadyum ve benzeri kalabalık alanlarda eylem yapma olasılığı doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, 15.10.2016 tarihinde Galatasaray ile yapacağımız müsabakada seyircilerin çanta , poşet vb. eşyalar ile stadyuma gelmemelerini önemle rica ederiz. Bu tarz eşyaların gelmesi durumunda ise eşyalar, güvenlik birimleri tarafından stadyuma alınmayacak ve toplanacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

 

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