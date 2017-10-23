Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TRT Spor'da yer alan habere göre MR'ı çekilen ve arka adalesinde sorun tespit edilen milli golcü Burak Yılmaz, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görevine son veren ve Rıza Çalımbay'la anlaşan Trabzonspor, yeni hocasının yönetiminde çıktığı Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor, ligin 10. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray 23 puanla lider konumda bulunurken, 9 haftada yalnızca 9 puan toplayabilen Trabzonspor ise 13. sırada yer alıyor.