-GALATASARAY, LVIV'E GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Karpaty ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı için Lviv'e gitti. Sarı-kırmızılı kafile, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lviv kentine hareket etti. Kulüp başkanı Adnan Polat, Lviv'e hareketten önce havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Galip gelmek için gidiyoruz. Elimizden gelen her türlü mücadeleyi ortaya koyacağız'' dedi. Polat, bir önceki turda OFK Belgrad rövanşına da 2-2'lik skorla gittiklerini hatırlatarak, ''Yine aynı skor söz konusu. Karpaty, OFK Belgrad'dan daha iyi, daha organize bir takım. Çok kolay bir mücadele olmayacak ama turu geçmek için gidiyoruz'' diye konuştu. -''KRİZ VARMIŞ GİBİ GÖSTERMEYİN''- Adnan Polat, Galatasaray'daki bazı istifalar konusunda son günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Şu anda daha önce karar alınmış birleşme prosedürümüz var. Pazarlama A.Ş., İletişim A.Ş. ile birleşiyor. Pazarlama A.Ş.'de 6, İletişim A.Ş.'de 7 yönetici var. Bu şirketler birleşince yönetim kurulu 13'ten 7'ye inecek ve bu prosedürden dolayı Pazarlama A.Ş.'de genel kurul olacak. Tüm yöneticiler istifa etti, dolayısıyla birleşmiş şirkette yeni bir yönetim kurulu olacak. Önümüzdeki hafta Yiğit Şardan da istifa edecek. Bu istifalar yanlış algılanıp, kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Önümüzdeki hafta Galatasaray Sportif A.Ş. ve Futbol A.Ş. genel kurulları olacak. Orada da iki şirkette 14 yönetim kurulu üyesi var, onlar da istifa edecek. Yeni şirkette 7 kişilik yönetim kurulu olacak. Bu, önceden planlanmış, standart prosedürdür. Lütfen Galatasary içinde kriz varmış gibi göstermeyin.'' Başkan Polat, bir gazetecinin, ''Abdurrahim Albayrak'ın ismi geçiyor. Bu doğru mu?'' sorusu üzerine, ''Hayır, öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz?'' diye konuştu. -''TRANSFERLER BUGÜN YARIN BİTEBİLİR''- Polat, transferlerle ilgili bir soru üzerine de ''Transferler için çalışıyoruz. Bugün yarın bitebilir. Özellikle son dönemde biraz geciktiğimiz için bazı sıkıntılar oluyor. Kulüpler bazen anlaştığımız rakamı bozuyor. Bazen menajerler son anda fiyat artırıyor. İhtiyacımız olan 1-2 futbolcuyu transfer dönemi sona ermeden bitirmiş oluruz diye düşünüyorum'' dedi.