Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi 26 bin bilet satıldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında, bu akşam oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi 26 bin bilet satıldığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray bu akşam saat 20:45’te Lokomotiv Moskova takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Maçı için satılan bilet sayısının an itibariyle 26 bin olduğu öğrenildi.

Galatasaray maç öncesi bilet satışları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

2 Kasım Salı günü saat 10.00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan ve henüz koltuk tanımlamalarını yapmamış taraftarlarımızın maçlara katılımı için, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.