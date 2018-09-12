Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı biletleri satışta

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül saat 22:00'de sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri 12 Eylül Çarşamba günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Mücadelenin bilet ücretleri ise şu şekilde: