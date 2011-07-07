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Spor

GALATASARAY LIVERPOOL'U BEKLİYOR İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 20:56

-GALATASARAY LIVERPOOL'U BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u İstanbul'da konuk edecek. Liverpool Kulübü'nün internet sitesinde, Galatasaray ile 28 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da özel bir karşılaşma yapılacağı duyuruldu. Karşılaşmanın Türk Telekom Arena'da gerçekleşeceği belirtilirken, açıklamada Liverpool'un 2005 yılında Milan'a karşı İstanbul'da kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna, Galatasaraylı futbolcu Milan Baros'un daha önce Liverpool forması giydiğine, Galatasaray ile Liverpool'un 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda rakip olduklarına ve Türk Telekom Arena'da Galatasaray taraftarlarının 131,76 desibele ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerine de değinildi.

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