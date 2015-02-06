Galatasaray Liv Hospital son saniyede kaybetti

Galatasaray Liv Hospital, Euroleague Top 16 turu 6. maçında Maccabi Electra'ya uzatmada 97-94 mağlup oldu.

Maccabi Electra'yı konuk eden Galatasaray Liv Hospital'da sakatlıkları bulunan Arroyo ve Micov, karşılaşmada forma giyemedi. Taraftarlar, maç öncesi başantrenör Ergin Ataman'a sevgi gösterilerinde bulunurken, takımlarına da büyük destek verdi.

mackolik.com'un haberine göre, büyük bir mücadeleye sahne olan maçta ilk yarı 49-44 Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçildi. 3. çeyrek 64-63 ile geçilirken, maçın normal süresi 85-85 eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara geçildi.

Uzatma bölümünde de büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanan, 97-94 ile İsrail temsilcisi Maccabi Electra oldu.

Bu sonucun ardından Maccabi gruptaki liderliğini sürdürdü. G.Saray ise 5. sırada yer aldı. Galatasaray, 12 Şubat'ta Barcelona deplasmanına gidecek.

1. Periyot: 22-27

2. Periyot: 49-44

3. Periyot: 64-63

4. Periyot: 85-85

Uzatma: 9-12