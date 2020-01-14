Galatasaray Lisesi Müdürü Engin: Fenerbahçe'den istifa ettim, kulübün açıklamasını yadırgadım

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr.Vahdettin Engin, Galatasaray Spor Kulübü'nün Fenerbahçe taraftarı olduğu gerekçesiyle atamasının iptal edilmesi gerektiği açıklaması yapmasına yanıt verdi. Engin, müdürlük teklifi aldığında Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa ettiğini söyledi ve "Üyeliğimin devam etmesi etik olarak doğru olmazdı. Atamanın bir prosedürü var. GS Kulübü bunun içinde değil" dedi.

Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar’a konuşan Engin, eğitimci olduğunu, spor ve eğitimin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Müdürlük teklifi geldiğinde Fenerbahçe üyeliğinden istifa ettiğini belirten Engin, kulübün açıklamasının 'hoş olmadığını' söyledi.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Engin, okulun kendi döneminde olduğu gibi sekiz yıla çıkmasını istediğini, henüz resmi bir başvuru yapmadığını açıklayarak “Galatasaray Lisesi'nin beş yıl değil de sekiz yıl olmasını istiyorum. Bunun çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi müdürlüğüne tarihçi Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atanması çok tartışılmış, Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama da yaparak Engin'in Fenerbahçe taraftarı olduğu için atamasının iptal edilmesini istemişti.