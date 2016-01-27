Galatasaray Lisesi mezunlarından barış, ifade özgürlüğü ve demokrasi çağrısı

27 Ocak 2016 18:42
Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmüş kişilere barış, ifade özgürlüğü ve demokrasiyi destekleme çağrısı yapan bir imza kampanyası başlatıldı. Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaşılan metne 607 kişi imza verdi. Metinde, "Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" denildi.
İmza metni şöyle:
"Barış, İfade Özgürlüğü ve Demokrasi’nin yanındayız!
Biz, Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş imzacılar olarak, ifade özgürlüğünün barışçıl ve eşit bir toplumda yaşayabilmemizin temel şartı olduğuna inanıyoruz. İfade özgürlüğü, Tevfik Fikret’in sözleriyle ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ olmanın bir gereğidir, demokrasilerin temel taşlarından biridir ve bu hakkın kullanımı hiçbir şekilde engellenmemelidir, engellenemez.
Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyor ve ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı çıkıyoruz.”
Metnin Fransızcası şöyle:
Nous soutenons la paix, la liberté d’expression et la démocratie !
Nous, anciens élèves du Lycée de Galatasaray, signataires de cette pétition, affirmons que la liberté d'expression est une condition essentielle pour que toute société puisse vivre en paix et puisse assurer l’égalité de tous ses citoyens ainsi que le respect de la dignité humaine.
Reprenant le célèbre vers de Tevfik Fikret, nous décidons d’être, nous aussi, « de libre pensée, de libre esprit et de libre conscience ». La liberté d'expression constituant l'un des fondements de la démocratie, elle ne saurait être ni entravée ni empêchée.
Nous aussi nous soutenons l’appel à la paix ! Nous demandons que cessent immédiatement la violence, les morts et les restrictions des droits et refusons catégoriquement toutes les actions pouvant aller à l’encontre de la liberté d’expression.
Metnin İngilizcesi şöyle:
We stand by Peace, Freedom of Expression, and Democracy!
We, the undersigned, graduates of Galatasaray High School, believe that freedom of expression is the main foundation of a peaceful and egalitarian society. Freedom of expression is a must for being, in the words of Tevfik Fikret, "free in our thoughts, free in our wisdom, and free in our conscience." Freedom of expression is one of the building blocs of a democracy; its exercise cannot, and should not, be prevented.
We, the undersigned, support the recent calls for peace. We demand the cessation of violence, casualties, and human rights violations; we hereby oppose all actions against the full exercise of freedom of expression.)
Metne imza atan isimler şöyle:
A.Kamil Toplamaoğlu
Abdullah İhsan Özkurt
Abdullah Tirali
Abuzer Doğanay
Ahmet Altınel
Ahmet Başar
Ahmet Cemil Ali Öztürk
Ahmet Faik Özbilge
Ahmet Keskin
Ahmet Kırca
Ahmet Öncel
Ahmet Paylı
Ahmet Selimoğlu
Ahmet T. Ural
Ahmet Yürür
Ahmet Zafer Atasoy
Ahmetcan Taşdemir
Ahu Aydın
Alev Er
Alev Onat Demirel
Alev Özgüner
Alev Türker Ok
Ali Berktay
Ali Murat Atalay
Ali Pınar
Ali Rıza Sözenoğlu
Alişan Çapan
Aliye Karabük Kovanlıkaya
Alp Gönen
Alper Özen
Alper Tunga Çatal
Altuğ Battal
Arda İpek
Arda Saygılı
Arsen Ceyhan
Arzu Baysal Akman
Arzu İkiz Bayrak
Arzu Zeytun
Arzum Akduran
Asena Yılmazkaya
Asime Can Özözer
Aslı Bozlak Uzman
Aslı Geçgil
Aslı Sıvaslıgil
Aslıhan Aydın
Aşkın Yurdakul
Atila Alpöge
Atilla Yazman
Aybige Mert
Aycan Hamarat
Ayça Gürdal
Ayça Seçkin
Ayça Sevil
Aydın Cecen
Aydın Erçevik
Ayfer Balta Görpe
Aygen Tezcan
Aykut Altın
Aykut Derkan
Aylin Özkur Aymen
Aylin Sepici
Ayşe Larnicol
Ayşe Oral Erçetin
Ayşegül Akgül
Ayşegül Altınay
Ayşen Gürdrama
Ayşen Mutlu
Ayşen Özışık
Ayşen Taşkent Ekmekçi
Ayten Katıtaş
Azat Gül
Azmi Karaveli
Bahadır Öztuna
Bahar Atlamaz Barutcu
Banu Anıl Antonetti
Banu Dicle
Banu Kovulmaz
Banu Kurtaran
Banu Tuğsavul
Barış Onur Bilgiç
Barış Ünver
Barlas Yurtsever
Baturalp Aslan
Behiç Yamanoğlu
Belgin İçingir
Bener Akbaş
Bener Onar
Beril Baytan
Berna Bora
Berna Kırkbir Yüksel
Berna Şamiloğlu Acar
Betül Pasinler
Beyza Çağatay Tekin
Bilge Erkut
Bilge Taşkara
Birkan Işın
Birnur Arıerçetin Gökçe
Bora Akad
Buket Altınay
Buket Yılmaz
Burak Akter
Burak Sarıgöllü
Burçak Korkmaz
Burhan Yıldırım
Bülent Arıbaş
Bülent Aşk
Cahide Budak
Can Başar
Can Baydarol
Can Biricik
Can Nalbantoğlu
Can oral
Can Şakarcan
Can Yılmaz
Canan Şentürk
Canan Ünel
Canan Yağcılar
Candan Tok
Cavidan Kocaacar
Celal Caner
Cem Cinol
Cem Özatalay
Cemal Özturan
Cemal Yardımcı
Cemil Ceyhun Kalpakoğlu
Cengiz Aktar
Cengiz Çağla
Cengiz Erden
Cengiz Tacer
Cengizhan Yüceil
Cenk Eke
Cenk Tıkız
Cenk Yerlikaya
Ceyda Akaş Kabadayı
Ceyda Üçer
Cezmi Celayir
Cihat Hancer
Coşkun Gürtun
Cumalı Bilmece
Cüneyt Eldem
Cüneyt Uranus
Cüneyt Uygur
Çağdaş Umut Vardar
Çağlayan Kovanlıkaya
Çağnam Erkmen
Çelik Bilge
Çetin Yüksekbaş
Çiğdem Albayrak
Çiğdem Koç
Çiğdem Özder
Çiğdem Yıldız
Defne Alkan
Demet Culha
Demet Velicangil
Demir Dülger
Deniz Barış Atay
Deniz Eray
Deniz Karzan
Deniz Resul
Deniz Vardar
Derya Fırat
Derya Pekşen
Devrim Atvur
Devrim Aydoğan
Devrim Çelebi
Devrim Taş
Didem Danış
Didem Kaptan
Dilek Kaya
Dilek Tarhan
Dilek Yunlu
Dilhun Pachoud
Doğan Yalçinkaya
Durukan Dudu
Ece Borucu
Ece Mari
Edis Adoran
Egemen Demircioğlu
Ekmel Ünlüsan
Ela Hançer Erçevik
Elif Akın Akosman
Elif Gökteke
Elif Kayıkçıoğlu
Elvan Küçüktaş Sümer
Elvan Umur
Emin İgüs
Emine Aydın
Emine Sayü
Emrah Gökçe Bayram
Emrah Kolukısa
Emre Amram Sönmez
Emre Çamcı
Emre Ergüven
Emre Eroğlu
Emre Eti
Emre Karazlı
Emre Örgen
Ender Ormanlar
Engin Aktunalı
Engin Başaran
Enver Narin
Erbuğ Keskin
Erden Sidal
Erdinç Horzum
Eren Akalın
Eren Güra
Eren Topçu
Ergican Acarbaş
Erhan Aktunalı
Erkan Tuyan
Erkul Kıvanç İşman
Erkut Yabeyli
Ersan Arsever
Ertan Akiş
Ertuğrul Çalak
Esat Can Selçuk
Eser Oğuz Saraçoğlu
Esra Acar
Esra Kökkılıç
Eşref Dündar Bağcı
Eugen Aygünal
Evin Aktar
Evren Altinel
Eylem Önal Şahin
Ezgi Güner
Ezgi Kırış
Ezgi Şirin
Ezgi Torun
Ezgi Trak
Fahir Üzümcü
Fahri Ekmekçi
Faruk Taşçıoğlu
Fatma Elif Öztürk
Fatma Evyapan
Fatma Neşe Kök
Fatoş Tatlıcı
Feray Özge Bouri
Ferhan Pekergin
Ferhat Gökçek
Ferhat Kentel
Fersan Tekbaş
Ferzan Kuşcular
Feyza Ak Akyol
Feyzullah Yavuz Ulugün
Figen Pekşen
Filiz Akyüz Kafescioğlu
Filiz Fırtına
Filiz Uzun Okay
Funda Oral
Fügen Tür
Gamze Arda Cesur
Gizem Kılıçgedik
Gizem Okumuş
Gizem Şakar
Gökalp Öztürk
Gökhan Bircan
Güçlü Borhan
Gülay Rosset
Gülbin Erduran
Gülçin Balamir Çoşkun
Gülden Tümcan Uçer
Gülen Türker
Gülener Kırnalı
Gülgün Ağabeyoğlu
Gülgün Dursen
Gülnur Düzyol
Gülsem Şimşek
Gülsün Güvenli
Gülüm Şener
Günberi Tuncer
Güney Öztok Levi
Güniz Bursalıoğlu
Gürkan Gücer
Gürsel Güler
Güven Dalkılıç
Hakan Bulgun
Hakan Eroğlu
Hakan Erşen
Hakan Taylan
Hakkı Aydın
Hakkı Başgüney
Halil Hacialioğlu
Haluk Ersen
Haluk Levent
Haluk Polat
Hamdi Kalkavan
Hamza Tiğlay
Handan Öz
Hande Kunacav
Hanife Taştemur
Hasan Bahtiyar
Hasan Gedikoğlu
Hasan Ormanlar
Hasan Sevim
Hatice Kılıçkeser Kayhan
Haygaram Bakar
Hikmet Avınca
Hüdai Polat
Hülya Çağlar
Hülya Toprak
Hüseyin Çınar Öztürk
Hüsnü Dilli
Işık Ergüden
Işıl Ertüzün
Işıl Kasapoğlu
Işın Gürbüz
İbrahim Akpınar
İbrahim Şeyda Karaca
İdil Isırkan
İdil Laslo
İklil Şanal
İlhan Eksen
İlker Erkal
İlker Kocael
İlker Öztürk
İlknur Çalışkan
İlknur Gündem
İnan Türker
İnan Yılmaz
İpek Erinç
İpek Merçil
İrem Bostancı
İsmail Yeter
İzzeddin Çalışlar
Jale Karaveli
Jıbit Sıvaslıyan Akçay
Kaan Gündoğdu
Kadriye Kaymaz
Kağan Yazıcıoğlu
Kamil Bilgin
Kamil Sarışen
Karaca Borar
Kaya Şahin
Kayhan Murat Ural
Kemal Sarıoğlu
Kemal Yeğenoğlu
Kenan Eren
Kerem Akalın
Kerem Doğrar
Kerem Karapazar
Kerem Kemerli
Koray Gürtaş
Kuban Altınel
Lale Aykent Tunçman
Lale Çavuldur
Lale Kof
Lale Özkut
Latife Özberk Tahaoğlu
Lebriz Canpoyraz
Levend İşanlar
Levent Dönmez
Levent Özata
Levent Ünal
M.BatuhanTunçdemir
Mahir Deha Genç
Mahmut Değer
Mahmut Görkey
Mahmut Özlü
Mehmet Ali Büyükkarakaş
Mehmet Altıoklar
Mehmet Anakök
Mehmet Barış Özkan
Mehmet Erem
Mehmet Gökhan
Kılınçkıran
Mehmet Karlı
Mehmet Keserli
Mehmet Soltay
Mehmet Şükrü Bilge
Mehmet Taylan
Melih Düzenli
Melih Gökmenoğlu
Melih Meriç
Melih Şabanoğlu
Melih Şen
Melike Kural Tüzün
Melike Sönmez
Melisa Soran
Melissa Nil Özkarakaya
Meltem Cansever
Meltem Evrensel
Meltem Karahan
Meltem Olcay
Meri İzrail Kohen
Mert Ökter
Merve Gürkaynak
Meryem Altınöz
Meryem Özen
Mesut Tufan
Metin Evrim
Metin Küçükercan
Metin Sinan Aslan
Metin Uludağ
Meva Üsküdarlı
Mine Dervişoğlu
Miray Hasırcı Er
Mizrabi Cihangir Balkır
Moris Yaşa
Muhteşem Özdamar
Murat Avcıergün
Murat Bozoğlu
Murat Çekem
Murat Demircan
Murat Erpuyan
Murat Eyüpoğlu
Murat Özdemir
Murat Rena
Murat Salmaner
Murat Tatlısu
Murat Yıldızoğlu
Mustafa Keşoğlu
Mustafa Oral
Mustafa Sivri
Mutafa Tolga Çorapçı
Mutlu Öztürk
Müge Ekmekçioğlu
Müge Turan
Nadir Demirel
Nafiz Akşehirlioğlu
Nalan Gürol
Nazlı Ökten
Necip Keser
Necip Yanmaz
Nefin Hazar Başaktar
Nejat Firuz
Nermin Saatçioğlu
Neslihan Cengiz
Nihal Yücel
Nil Çayan
Nilgün Akar
Nilüfer Erdem
Nilüfer Özbek Yavuz
Nilüfer Sözer
Nimet Yardımcı
Nujen Arya Şeşen
Nur Kocabaşoğlu
Nurettin Kıran
Nuriye Yıldız
Nükhet Varlık
Ocan Sankur
Oguzhan Dönen
Oğuz Korkmaz
Oğuzhan Dönen
Okan Ünaldı
Okşan Taşkent Paus
Oktay Karakoç
Onur Altunyay
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Onur Saltuk Dönmez
Onur Tuncer
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Sedef Çiftoğlu
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Selçuk Erdoğmuş
Selçuk Şerefli
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Selene Çakmak Rathee
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Selin Altıparmak
Selma İpekdokuyan
Semih İnansal
Semih Koşar
Senem Ataman
Senem Kudat
Serap Amasya
Serap Güven Toprakdede
Serdar Kunacav
Serhat Cesur
Sermin Tavaslıoğlu
Serpil Duranoğlu
Serpil Eren Üçok
Serra Balbay
Sevilay Saral
Sevinç Dervent
Seza Sinanlar Uslu
Sibel Balık
Sibel Savcı
Sibel Sülün
Sinan Acarel
Sinan Selçuk
Sinan Yıldırım
Suat Şakarcan
Süheyla Kılavuz
Süleyman Karan
Süleyman Müftüoğlu
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Şebnem Ungan Bitik
Şebnem Ünal
Şenay Akay
Şenol Sezer
Şentürk Demircan
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Şevki Evrendilek
Şima Akkan
Şule Şamlı
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