Galatasaray Lisesi mezunlarından barış, ifade özgürlüğü ve demokrasi çağrısı

Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmüş kişilere barış, ifade özgürlüğü ve demokrasiyi destekleme çağrısı yapan bir imza kampanyası başlatıldı. Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaşılan metne 607 kişi imza verdi. Metinde, "Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

İmza metni şöyle:

"Barış, İfade Özgürlüğü ve Demokrasi’nin yanındayız!

Biz, Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş imzacılar olarak, ifade özgürlüğünün barışçıl ve eşit bir toplumda yaşayabilmemizin temel şartı olduğuna inanıyoruz. İfade özgürlüğü, Tevfik Fikret’in sözleriyle ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ olmanın bir gereğidir, demokrasilerin temel taşlarından biridir ve bu hakkın kullanımı hiçbir şekilde engellenmemelidir, engellenemez.

Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyor ve ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı çıkıyoruz.”

Metnin Fransızcası şöyle:

Nous soutenons la paix, la liberté d’expression et la démocratie !

Nous, anciens élèves du Lycée de Galatasaray, signataires de cette pétition, affirmons que la liberté d'expression est une condition essentielle pour que toute société puisse vivre en paix et puisse assurer l’égalité de tous ses citoyens ainsi que le respect de la dignité humaine.

Reprenant le célèbre vers de Tevfik Fikret, nous décidons d’être, nous aussi, « de libre pensée, de libre esprit et de libre conscience ». La liberté d'expression constituant l'un des fondements de la démocratie, elle ne saurait être ni entravée ni empêchée.

Nous aussi nous soutenons l’appel à la paix ! Nous demandons que cessent immédiatement la violence, les morts et les restrictions des droits et refusons catégoriquement toutes les actions pouvant aller à l’encontre de la liberté d’expression.

Metnin İngilizcesi şöyle:

We stand by Peace, Freedom of Expression, and Democracy!

We, the undersigned, graduates of Galatasaray High School, believe that freedom of expression is the main foundation of a peaceful and egalitarian society. Freedom of expression is a must for being, in the words of Tevfik Fikret, "free in our thoughts, free in our wisdom, and free in our conscience." Freedom of expression is one of the building blocs of a democracy; its exercise cannot, and should not, be prevented.

We, the undersigned, support the recent calls for peace. We demand the cessation of violence, casualties, and human rights violations; we hereby oppose all actions against the full exercise of freedom of expression.)

Metne imza atan isimler şöyle:

