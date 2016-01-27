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Galatasaray Lisesi mezunlarından barış, ifade özgürlüğü ve demokrasi çağrısı

Mezunların hazırladığı metne 542 kişi destek verdi

27 Ocak 2016 18:42

Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmüş kişilere barış, ifade özgürlüğü ve demokrasiyi destekleme çağrısı yapan bir imza kampanyası başlatıldı. Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaşılan metne 607 kişi imza verdi. Metinde,  "Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

İmza metni şöyle:

"Barış, İfade Özgürlüğü ve Demokrasi’nin yanındayız!

Biz, Galatasaray Lisesi’nde eğitim görmüş imzacılar olarak, ifade özgürlüğünün barışçıl ve eşit bir toplumda yaşayabilmemizin temel şartı olduğuna inanıyoruz. İfade özgürlüğü, Tevfik Fikret’in sözleriyle ‘fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ olmanın bir gereğidir, demokrasilerin temel taşlarından biridir ve bu hakkın kullanımı hiçbir şekilde engellenmemelidir, engellenemez.

Biz de barış çağrısını destekliyor, şiddetin, ölümlerin ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını talep ediyor ve ifade özgürlüğünün engellenmesine karşı çıkıyoruz.”

 

Metnin Fransızcası şöyle:

Nous soutenons la paix, la liberté d’expression et la démocratie !

Nous, anciens élèves du Lycée de Galatasaray, signataires de cette pétition, affirmons que la liberté d'expression est une condition essentielle pour que toute société puisse vivre en paix et puisse assurer l’égalité de tous ses citoyens ainsi que le respect de la dignité humaine.

Reprenant le célèbre vers de Tevfik Fikret, nous décidons d’être, nous aussi, « de libre pensée, de libre esprit et de libre conscience ». La liberté d'expression constituant l'un des fondements de la démocratie, elle ne saurait être ni entravée ni empêchée.

Nous aussi nous soutenons l’appel à la paix ! Nous demandons que cessent immédiatement la violence, les morts et les restrictions des droits et refusons catégoriquement toutes les actions pouvant aller à l’encontre de la liberté d’expression.

Metnin İngilizcesi şöyle:

We stand by Peace, Freedom of Expression, and Democracy!

We, the undersigned, graduates of Galatasaray High School, believe that freedom of expression is the main foundation of a peaceful and egalitarian society. Freedom of expression is a must for being, in the words of Tevfik Fikret, "free in our thoughts, free in our wisdom, and free in our conscience." Freedom of expression is one of the building blocs of a democracy; its exercise cannot, and should not, be prevented.

We, the undersigned, support the recent calls for peace. We demand the cessation of violence, casualties, and human rights violations; we hereby oppose all actions against the full exercise of freedom of expression.)

Metne imza atan isimler şöyle:

A.Kamil Toplamaoğlu

Abdullah İhsan Özkurt 

Abdullah Tirali 

Abuzer Doğanay

Ahmet Altınel 

Ahmet Başar 

Ahmet Cemil Ali Öztürk 

Ahmet Faik Özbilge 

Ahmet Keskin 

Ahmet Kırca 

Ahmet Öncel 

Ahmet Paylı 

Ahmet Selimoğlu 

Ahmet T. Ural 

Ahmet Yürür 

Ahmet Zafer Atasoy 

Ahmetcan Taşdemir 

Ahu Aydın 

Alev Er 

Alev Onat Demirel 

Alev Özgüner 

Alev Türker Ok 

Ali Berktay 

Ali Murat Atalay 

Ali Pınar 

Ali Rıza Sözenoğlu 

Alişan Çapan 

Aliye Karabük Kovanlıkaya 

Alp Gönen 

Alper Özen 

Alper Tunga Çatal 

Altuğ Battal 

Arda İpek 

Arda Saygılı 

Arsen Ceyhan 

Arzu Baysal Akman 

Arzu İkiz Bayrak 

Arzu Zeytun 

Arzum Akduran 

Asena Yılmazkaya 

Asime Can Özözer 

Aslı Bozlak Uzman 

Aslı Geçgil 

Aslı Sıvaslıgil 

Aslıhan Aydın 

Aşkın Yurdakul 

Atila Alpöge 

Atilla Yazman 

Aybige Mert 

Aycan Hamarat 

Ayça Gürdal 

Ayça Seçkin 

Ayça Sevil 

Aydın Cecen 

Aydın Erçevik 

Ayfer Balta Görpe 

Aygen Tezcan 

Aykut Altın 

Aykut Derkan 

Aylin Özkur Aymen 

Aylin Sepici 

Ayşe Larnicol 

Ayşe Oral Erçetin 

Ayşegül Akgül 

Ayşegül Altınay 

Ayşen Gürdrama 

Ayşen Mutlu 

Ayşen Özışık 

Ayşen Taşkent Ekmekçi 

Ayten Katıtaş 

Azat Gül 

Azmi Karaveli 

Bahadır Öztuna 

Bahar Atlamaz Barutcu 

Banu Anıl Antonetti 

Banu Dicle 

Banu Kovulmaz 

Banu Kurtaran 

Banu Tuğsavul 

Barış Onur Bilgiç 

Barış Ünver 

Barlas Yurtsever 

Baturalp Aslan 

Behiç Yamanoğlu 

Belgin İçingir 

Bener Akbaş 

Bener Onar 

Beril Baytan 

Berna Bora 

Berna Kırkbir Yüksel 

Berna Şamiloğlu Acar 

Betül Pasinler 

Beyza Çağatay Tekin 

Bilge Erkut 

Bilge Taşkara 

Birkan Işın 

Birnur Arıerçetin Gökçe 

Bora Akad 

Buket Altınay 

Buket Yılmaz 

Burak Akter 

Burak Sarıgöllü 

Burçak Korkmaz 

Burhan Yıldırım 

Bülent Arıbaş 

Bülent Aşk 

Cahide Budak 

Can Başar 

Can Baydarol 

Can Biricik 

Can Nalbantoğlu 

Can oral 

Can Şakarcan 

Can Yılmaz 

Canan Şentürk 

Canan Ünel 

Canan Yağcılar 

Candan Tok 

Cavidan Kocaacar 

Celal Caner 

Cem Cinol 

Cem Özatalay 

Cemal Özturan 

Cemal Yardımcı 

Cemil Ceyhun Kalpakoğlu 

Cengiz Aktar 

Cengiz Çağla 

Cengiz Erden 

Cengiz Tacer 

Cengizhan Yüceil 

Cenk Eke 

Cenk Tıkız 

Cenk Yerlikaya 

Ceyda Akaş Kabadayı 

Ceyda Üçer 

Cezmi Celayir 

Cihat Hancer 

Coşkun Gürtun 

Cumalı Bilmece 

Cüneyt Eldem 

Cüneyt Uranus 

Cüneyt Uygur 

Çağdaş Umut Vardar 

Çağlayan Kovanlıkaya 

Çağnam Erkmen 

Çelik Bilge 

Çetin Yüksekbaş 

Çiğdem Albayrak 

Çiğdem Koç 

Çiğdem Özder 

Çiğdem Yıldız 

Defne Alkan 

Demet Culha 

Demet Velicangil 

Demir Dülger 

Deniz Barış Atay 

Deniz Eray 

Deniz Karzan 

Deniz Resul 

Deniz Vardar 

Derya Fırat 

Derya Pekşen 

Devrim Atvur 

Devrim Aydoğan 

Devrim Çelebi 

Devrim Taş 

Didem Danış 

Didem Kaptan 

Dilek Kaya 

Dilek Tarhan 

Dilek Yunlu 

Dilhun Pachoud 

Doğan Yalçinkaya 

Durukan Dudu 

Ece Borucu 

Ece Mari 

Edis Adoran 

Egemen Demircioğlu 

Ekmel Ünlüsan 

Ela Hançer Erçevik 

Elif Akın Akosman 

Elif Gökteke 

Elif Kayıkçıoğlu 

Elvan Küçüktaş Sümer 

Elvan Umur 

Emin İgüs 

Emine Aydın 

Emine Sayü 

Emrah Gökçe Bayram 

Emrah Kolukısa 

Emre Amram Sönmez 

Emre Çamcı 

Emre Ergüven 

Emre Eroğlu 

Emre Eti 

Emre Karazlı 

Emre Örgen 

Ender Ormanlar 

Engin Aktunalı 

Engin Başaran 

Enver Narin 

Erbuğ Keskin 

Erden Sidal 

Erdinç Horzum 

Eren Akalın 

Eren Güra 

Eren Topçu 

Ergican Acarbaş 

Erhan Aktunalı 

Erkan Tuyan 

Erkul Kıvanç İşman 

Erkut Yabeyli 

Ersan Arsever 

Ertan Akiş 

Ertuğrul Çalak 

Esat Can Selçuk 

Eser Oğuz Saraçoğlu 

Esra Acar 

Esra Kökkılıç 

Eşref Dündar Bağcı 

Eugen Aygünal 

Evin Aktar 

Evren Altinel 

Eylem Önal Şahin 

Ezgi Güner 

Ezgi Kırış 

Ezgi Şirin 

Ezgi Torun 

Ezgi Trak 

Fahir Üzümcü 

Fahri Ekmekçi 

Faruk Taşçıoğlu 

Fatma Elif Öztürk 

Fatma Evyapan 

Fatma Neşe Kök 

Fatoş Tatlıcı 

Feray Özge Bouri 

Ferhan Pekergin 

Ferhat Gökçek 

Ferhat Kentel 

Fersan Tekbaş 

Ferzan Kuşcular 

Feyza Ak Akyol 

Feyzullah Yavuz Ulugün 

Figen Pekşen 

Filiz Akyüz Kafescioğlu 

Filiz Fırtına 

Filiz Uzun Okay 

Funda Oral 

Fügen Tür 

Gamze Arda Cesur 

Gizem Kılıçgedik 

Gizem Okumuş 

Gizem Şakar 

Gökalp Öztürk 

Gökhan Bircan 

Güçlü Borhan 

Gülay Rosset 

Gülbin Erduran 

Gülçin Balamir Çoşkun 

Gülden Tümcan Uçer 

Gülen Türker 

Gülener Kırnalı 

Gülgün Ağabeyoğlu 

Gülgün Dursen 

Gülnur Düzyol 

Gülsem Şimşek 

Gülsün Güvenli 

Gülüm Şener 

Günberi Tuncer 

Güney Öztok Levi 

Güniz Bursalıoğlu 

Gürkan Gücer 

Gürsel Güler 

Güven Dalkılıç 

Hakan Bulgun 

Hakan Eroğlu 

Hakan Erşen 

Hakan Taylan 

Hakkı Aydın 

Hakkı Başgüney 

Halil Hacialioğlu 

Haluk Ersen 

Haluk Levent 

Haluk Polat 

Hamdi Kalkavan 

Hamza Tiğlay 

Handan Öz 

Hande Kunacav 

Hanife Taştemur 

Hasan Bahtiyar 

Hasan Gedikoğlu 

Hasan Ormanlar 

Hasan Sevim 

Hatice Kılıçkeser Kayhan 

Haygaram Bakar 

Hikmet Avınca 

Hüdai Polat 

Hülya Çağlar 

Hülya Toprak 

Hüseyin Çınar Öztürk 

Hüsnü Dilli 

Işık Ergüden 

Işıl Ertüzün 

Işıl Kasapoğlu 

Işın Gürbüz 

İbrahim Akpınar 

İbrahim Şeyda Karaca 

İdil Isırkan 

İdil Laslo 

İklil Şanal 

İlhan Eksen 

İlker Erkal 

İlker Kocael 

İlker Öztürk 

İlknur Çalışkan 

İlknur Gündem 

İnan Türker 

İnan Yılmaz 

İpek Erinç 

İpek Merçil 

İrem Bostancı 

İsmail Yeter 

İzzeddin Çalışlar 

Jale Karaveli 

Jıbit Sıvaslıyan Akçay 

Kaan Gündoğdu 

Kadriye Kaymaz 

Kağan Yazıcıoğlu 

Kamil Bilgin 

Kamil Sarışen 

Karaca Borar 

Kaya Şahin 

Kayhan Murat Ural 

Kemal Sarıoğlu 

Kemal Yeğenoğlu 

Kenan Eren 

Kerem Akalın 

Kerem Doğrar 

Kerem Karapazar 

Kerem Kemerli 

Koray Gürtaş 

Kuban Altınel 

Lale Aykent Tunçman 

Lale Çavuldur 

Lale Kof 

Lale Özkut 

Latife Özberk Tahaoğlu 

Lebriz Canpoyraz 

Levend İşanlar 

Levent Dönmez 

Levent Özata 

Levent Ünal 

M.BatuhanTunçdemir 

Mahir Deha Genç 

Mahmut Değer 

Mahmut Görkey 

Mahmut Özlü 

Mehmet Ali Büyükkarakaş 

Mehmet Altıoklar 

Mehmet Anakök 

Mehmet Barış Özkan 

Mehmet Erem 

Mehmet Gökhan 

Kılınçkıran 

Mehmet Karlı 

Mehmet Keserli 

Mehmet Soltay 

Mehmet Şükrü Bilge 

Mehmet Taylan 

Melih Düzenli 

Melih Gökmenoğlu 

Melih Meriç 

Melih Şabanoğlu 

Melih Şen 

Melike Kural Tüzün 

Melike Sönmez 

Melisa Soran 

Melissa Nil Özkarakaya 

Meltem Cansever 

Meltem Evrensel 

Meltem Karahan 

Meltem Olcay 

Meri İzrail Kohen 

Mert Ökter 

Merve Gürkaynak 

Meryem Altınöz 

Meryem Özen 

Mesut Tufan 

Metin Evrim 

Metin Küçükercan 

Metin Sinan Aslan 

Metin Uludağ 

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Mine Dervişoğlu 

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Muhteşem Özdamar 

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Murat Demircan 

Murat Erpuyan 

Murat Eyüpoğlu 

Murat Özdemir 

Murat Rena 

Murat Salmaner 

Murat Tatlısu 

Murat Yıldızoğlu 

Mustafa Keşoğlu 

Mustafa Oral 

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Mutafa Tolga Çorapçı 

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Müge Ekmekçioğlu 

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Nadir Demirel 

Nafiz Akşehirlioğlu 

Nalan Gürol 

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Necip Keser 

Necip Yanmaz 

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Nejat Firuz 

Nermin Saatçioğlu 

Neslihan Cengiz 

Nihal Yücel 

Nil Çayan 

Nilgün Akar 

Nilüfer Erdem 

Nilüfer Özbek Yavuz 

Nilüfer Sözer 

Nimet Yardımcı 

Nujen Arya Şeşen 

Nur Kocabaşoğlu 

Nurettin Kıran 

Nuriye Yıldız 

Nükhet Varlık 

Ocan Sankur 

Oguzhan Dönen 

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Oğuzhan Dönen 

Okan Ünaldı 

Okşan Taşkent Paus 

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Onur Birgül 

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Onur Tuncer 

Orbay Sarü 

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Osman Demirci 

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Ozan Özdemir 

Ömer Devecioğlu 

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Özben Saygun 

Özge Kanat 

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Özgür Şentürk 

Özlem Demir 

Özlem Kıyat Berber 

Özlem Özcan 

Özlem Özgür Usul 

Özlem Rodoplu 

Özlem Saygün Aysoy 

Özlem Soysal Legat 

Özlem Sükan 

Özlem Şekercioğlu Lesport 

Pembegül İnamlı 

Pınar Kurt 

R.Barış Tekin 

Ragıp Duran 

Rahime Kızıltan 

Çağırankaya 

Rasim Güvendi 

Refii Dede 

Refik Bürge 

Reha Ünsay 

Renan Akman 

Renan Bilek 

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Selçuk Taylaner 

Selene Çakmak Rathee 

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Suat Şakarcan 

Süheyla Kılavuz 

Süleyman Karan 

Süleyman Müftüoğlu 

Süleyman Nebioğlu 

Şebnem Ungan Bitik 

Şebnem Ünal 

Şenay Akay 

Şenol Sezer 

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Şevket Dal 

Şevki Evrendilek 

Şima Akkan 

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Şükrü Ergün 

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Tamer Erkal 

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Tanju Kutsar 

Tankut Ülkü 

Tarık Acıman 

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Tayfun Hancılar 

Taylan Kovanlıkaya 

Taylan Tosun 

Tekin Özcan 

Timur Ulutin 

Tolga Bayrak 

Tozan Alkan 

Tuba Uca 

Tuğrul Ağralı 

Tuna Altinel 

Tunca Dökmeci 

Tuncer Akyürek 

Tunç Koç 

Turgay Karabulak 

Turhan Acar 

Tuvana Aktulga 

Tünay Donat 

Tüten Ateş 

Ufuk Evgin 

Uğur Aşgel 

Umut Azak 

Utku Görkem Ketenci 

Ülkü Sevener 

Ümit Dalga 

Ünal H. Özden 

Üstün Cicioğlu 

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