-Galatasaray ligde en çok Fenerbahçe ile oynadı İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Süper Lig'de bugün başlayacak 2011-2012 sezonunda Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 53 sezonda Fenerbahçe ile 106 kez karşılaştı. Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 57 kezle Ankaragücü'nden alan Galatasaray, en çok golü de 186 kezle yine başkent temsilcisine attı. En fazla golü ezeli rakibi Fenerbahçe'den (138) giyen ''Cim Bom'', buna karşın 32 kez karşılaştığı Kayserispor, 18 kez rakip olduğu Orduspor, 10 kez karşılaştığı Manisaspor ile 8'er kez rakip olduğu Kardemir Karabükspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a birer kez mağlup oldu.