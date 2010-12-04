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Spor

GALATASARAY LİGDE 34 GÜN SONRA GALİP GELDİ İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 23:26

-GALATASARAY LİGDE 34 GÜN SONRA GALİP GELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, 34 gün sonra galibiyetle tanıştı. Ligde en son Medical Park Antalyaspor'u iç sahada 2-1 yenen ve o günden sonra galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, kötü gidişe 'dur' dedi. Medical Park Antalyaspor maçının ardından, Trabzonspor ve Manisaspor'a 2-0, Beşiktaş'a da 2-1 yenilen 'Cim bom'', Kayserispor ile de 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray, Kasımpaşa maçını kazanarak ligde bu sezonki 6. galibiyetine imza atarken, deplasmanda 3. galibiyetini elde etti. -3. KEZ 3 GOLLÜ GALİBİYET- Galatasaray, bu sezon ligde 3. kez bir maçı 3 gol atarak kazanmasını bildi. Daha önce Eskişehirspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Kasımpaşa'yı da 3-0 yendi. Kasımpaşa maçı öncesindeki 4 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında ise 3 gol buldu. -ÇAĞLAR İLK KEZ FORMA GİYDİ- Galatasaray'a sezon öncesinde Denizlispor'dan transfer edilen Çağlar Birinci, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk kez forma giydi. Çağlar, karşılaşmanın 81. dakikada Cana'nın yerine oyuna dahil oldu. -KASIMPAŞA 4 MAÇ SONRA YENİLDİ- Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra bir rakibine mağlup oldu. Ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından çıkışa geçen ve önce Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile 1-1 ve Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. -ERSEN SAKATLANDI- Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Ersen Martin, ilk yarıda yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ersan, sol dizinden yaşadığı sorun nedeniyle 41. dakikada yerini Gökhan Güleç'e bıraktı. Ev sahibi ekipte ikinci yarıda da yabancı oyuncusu Tjikuzu sakatlanarak oyundan çıktı.

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