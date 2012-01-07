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Spor

Galatasaray liderliğini sürdürdü ANKARA (A.A)

07 Ocak 2012 23:42

-Galatasaray liderliğini sürdürdü ANKARA (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 4-2 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında 22 ve 32. dakikalarda Ekigho'nun attığı gollerle soyunma odasına 2-0 geride gitti. Maçta ikinci yarının hemen başında 51. dakikada Semih'in attığı golle durumu 2-1'e getiren sarı-kırmızılılar, Selçuk'un 70. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray, 78. dakikada Baros ve 84. dakikada Sercan'ın attığı gollerle Samsunspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda ise Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0, Bursaspor da konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu 1-0'lık skorla yendi. Trabzonspor'un gollerini 80 ve 90+5. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bursaspor ise karşılaşmanın 90+4. dakikasında Batalla'nın attığı golle Mersin İdmanyurdu'na karşı 1-0 üstünlük sağladı.

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