Galatasaray liderliği Malatya'da bıraktı

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, ev sahibi takıma 2-1 mağlup olarak liderliği bu hafta 3 puan olan Başakşehir'e bıraktı.

Malatyaspor pozisyon vermediği Galatasaray karşısında ilk golü 38. dakikada Cissokho'nun şık ortasına gerilerden gelerek kafa vuruşu ile golü atan Perreira ile buldu.

İlk yarı boyunca bir çok fırsat yakalayan ve üstün bir oyun sergileyen Yeni Malatyaspor ilk golden sadece 5 dakika sonra 43. dakikada kullanılan kornerde şık bir kafa vuruşu yapan Boutaib ile 2. golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya Galatasaray, Maicon-Rodrigues değişikliği ile başladı.

Galatasaray ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilese de Yeni Malatyaspor defansta hata yapmayarak uzun süre skoru korudu.

74. dakikada Yasin rakip sahanın sağ köşesinde yerde kaldı, Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta dönen topa gelişine vuran Gomis'in şutunu N'diaye tamamladı ve farkı bire indirdi.

Son anlarda Galatasaray baskıyı arrtırmaya çalışsada defansa iyi yerleşen Yeni Malataspor süpriz kontra ataklarla misafir takımı zorlamaya devam ederek maçı bırakmadı.

Mücadele bu skorla sona ererken Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Başakşehir, Galatasaray'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın özeti

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'1 Mücadele Yeni Malatyaspor'un vuruşu ile başladı.

Arturo Mina ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

Jason Denayer kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

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'2 Okechukwu Godson Azubuike ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Muslera topu kontrol ediyor

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'3 Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Khalid Boutaib topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Yeni Malatyaspor şimdi kontraatağa kalkıyor.

Issam Chebake orta yapıyor.

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

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'4-5 Galatasaray takımından Sofiane Feghouli topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Galatasaray takımından Martin Linnes tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Issam Chebake faule maruz kalan oyuncu.

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'6 Aly Cissokho orta yapıyor.

Ahmet Yılmaz Çalık topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor

Galatasaray takımından Younes Belhanda, Michael Pereira ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'7-8Aytaç Kara serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Doğan Şahin büyük bir şans yakaladı, ama kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi!

Denayer savunmada hata yaptı.

Muslera güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor

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'10 Sofiane Feghouli, Murat Yıldırım ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Her iki taraf da rakip defansı açmakta zorlanıyor.

Doğan Şahin topa elle müdahale ediyor.

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'11 Yasin Öztekin orta yapıyor.

Ertaç Özbir çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

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'13-14 Yeni Malatyaspor atağında Doğan Şahin ofsayta düşüyor.

Maicon uzun oynuyor.

Aly Cissokho topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Aytaç Kara topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'15 Turgut Doğan Şahin’le Malatya kontratağa, Yasin Öztekin harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

Maicon, Okechukwu Godson Azubuike ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'17-18-19 Aly Cissokho orta yapıyor.

Jason Denayer topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Issam Chebake orta yapıyor.

Khalid Boutaib kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

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'20 Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Murat Yıldırım harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

Issam Chebake topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'21 Khalid Boutaib topa elle müdahale ediyor.

Yeni Malatyaspor şimdi kontraatağa kalkıyor.

Aytaç Kara topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

Maicon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'25 Martin Linnes orta yapıyor.

Top dışarı gidiyor.

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'26-27 Khalid Boutaib rakibi Maicon adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

Yasin Öztekin orta yapıyor.

Sadik Ciftpinar topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Ertaç Özbir çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

----------------------------------------------------------------------------------------------------'30 N'diaye uzaktan şut atıyor top dışarı gidiyor.

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' 32 Pereira orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

Doğan Şahin orta yapıyor

Denayer topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Azubuike, Bafetimbi Gomis ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

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'33 Aytaç'ın faulünde Feghouli ceza sahası önünde yerde kaldı hakem faul kararı verdi.

Feghouli serbest vuruşu dışarı gönderiyor.

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'38 GOL! Cissokho'nun ortasın golü atan oyuncu kafa vuruşuyla Perreiara'dan geldi. 1-0

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'39-40-41 Khalid Boutaib kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

Yasin Öztekin, Doğan Şahin adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

Açılan ortada dönen topa yarım vole vuran Sadı'ın şutu kornere gidiyor

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'43 GOL! Boutaib kullanılan ortaya güzel bir kafa vuruşu yapıyor ve farkı 2'ye çıkartıyor 2-0

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'45 İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı

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'45 İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı

Maicon ikinci yarıda kenara geliyor, Rodrigues oyunda

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'46 Galatasray'ın ortasında Denayer ile hava topuna çıkan kaleci Ertaç yerde kaldı.

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'47 Kullanılan serbest vuruşla oyun başladı.

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'50 Garry Rodrigues, Murat Yıldırım ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Doğan Şahin ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

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'51-52 Michael Pereira kaleye doğru bir kafa vuruşu yapıyor, ancak Muslera rahat bir kurtarış yapıyor.

Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Murat Yıldırım ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'54-55 Galatasaray ceza sahası önünde pas yapan Malatyaspor'da Turgut Doğan Şahin'in pasında Azubuike şansını uzaktan deniyor top Muslera'da kalıyor.

Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Sadik Ciftpinar topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'56 Yeni Malatyaspor'da Turgut Doğan Şahin kenara geliyor, Adem Büyük oyunda.

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'58-59 Issam Chebake orta yapıyor.

Ahmet Yılmaz Çalık topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Aly Cissokho orta yapıyor.

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Yasin Öztekin orta yapıyor.

Arturo Mina tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

köşe atışını Badou Ndiaye sağ taraftan kullanıyor.

Yasin Öztekin orta yapıyor.

Sadik Ciftpinar topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Feghouli topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

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'60 Ahmet Yılmaz Çalık topa elle müdahale ediyor.

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'62-63 Yasin Öztekin orta yapıyor.

Ertaç Özbir çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Bafetimbi Gomis ofsayta düşüyor.

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'65-66 Arturo Mina tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor.

Younes Belhanda sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Ertaç Özbir topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Badou Ndiaye orta yapıyor.

Sadik Ciftpinar topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü

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'68 Malatyaspor, Galatasaray atağında topu kornere gönderiyor

Köşe atışını Younes Belhanda sağ taraftan kullanıyor.

Feghouli ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'71-72 Denning oyuna giriyor, il golün sahibi Perreira oyunda

Malatyaspor’un hızlı atağında Denning’in şutu Muslera’da kalıyor.

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'74 GOL! Yasin'in yerde kaldığı pozisyonda kullanılan serbest vuruşta Belhanda içeri orta yapıyor, Gomis'in şutunda tamamlayan N'diaye farkı bire indiriyor 2-1

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'75 Azubuike, Fernando ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'78 Yasin Öztekin kenara geliyor Sinan Gümüş oyunda

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'79 Galatasaray takımından Sofiane Feghouli, Aytaç Kara ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Azibuike kenara geliyor, Buğra Çağıran oyunda

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'81 Cıssokho, Linnes'e yaptığı müdahale sonrrası sarı kart görüyor

Belhanda'nın kullandığı şut taca gidiyor

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'82 Aytaç Kara topa elle müdahele ediyor

Belhanda serbest vuruştan orta yapıyor top dışarı çıkıyor

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'84 N'diaye'nin ortasını Malatyaspor defansı karşılıyor

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'85 Sofiane Feghouli, Issam Chebake ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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'88-89 Garry Rodrigues, Aytaç Kara ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Bugra Cagiran, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor

Emanuel Dening, Sofiane Feghouli ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Linnes kenara geliyor, Eren Derdiyok oyunda

Ndiaye ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Ertaç Özbir topu kontrol ediyor.

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'90-90+1 Maçın hakemi +5 dakika uzatma veriyor

Jason Denayer, Adem Büyük ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Aytaç Kara serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

Emanuel Dening orta yapıyor

Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

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'90+2 Malatyaspor hızlı atağında Aly Cissokho ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

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'90+4 Sofiane Feghouli orta yapıyor.

Ertaç Özbir çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

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'90+5 Mücadele sona eriyor Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.